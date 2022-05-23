Emekliler toplantıda buluşacak - Haberler

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Emekliler toplantıda buluşacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Emekliler toplantıda buluşacak

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, 5 Haziran'da tüm başkanların katılımı ile batı Karadeniz bölge toplantısı yapacaklarını söylediTüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, 5 Haziran'da tüm...

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, 5 Haziran'da tüm başkanların katılımı ile batı Karadeniz bölge toplantısı yapacaklarını söyledi

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, 5 Haziran'da tüm başkanların katılımı ile batı Karadeniz bölge toplantısı yapacaklarını emeklilerin sorunlarını masaya yatırarak elde edilecek raporları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunacaklarını aktardı. Emeklilerinin sorunlarının devam ettiğini ifade eden Sarıoğlu, "5 Haziran Pazar günü Batı Karadeniz Şube başkan ve başkan yardımcılarını toplantıya çağırdım. O tarihe kadar bölgelerindeki emekli arkadaşları ile diyalog kuracak ve yazılı sözlü rapor alacaklar. Bizde topladığımız raporlar hakkında değerlendirme yaparak Genel Başkanımız Satılmış Çalışkan'a getireceğim. Genel Başkanım aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanımıza konuyu getireceğiz. Kanunlar, yasalar, tüzük doğrultusunda ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Konuları görüşmek dosya sunmak üzere gerekli yerlere gerekli müracaatlarımızı yapacağız" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Batı Karadeniz, Zonguldak, Haziran, işçi, Yerel, Haberler

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