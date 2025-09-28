Emekliler Sefalet İçinde: Dev Emekli-Sen'den Çarpıcı Açıklamalar

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Dev Emekli-Sen Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu, DİSK-AR raporunu değerlendirerek emeklilerin sefalet içinde bırakıldığını söyledi. Kutlu, "Demokrasi ve emek mücadelesi birbirinden ayrılamaz" dedi.

DİSK Devrimci Emekliler Sendikası (Dev Emekli-Sen) Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu, DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan "Türkiye'de Emeklilerin Durumu Temmuz 2025" raporuna ilişkin basın açıklaması yaptı. Kutlu, emeklilerin nüfus içindeki payı artarken ekonomik pastadan aldıkları payın giderek düştüğünü vurguladı.

"Emeklilerin aylıkları asgari ücretin gerisine düştü"

Kutlu, 22 yıl önce asgari ücretin yüzde 36 üzerinde olan ortalama emekli aylığının, 2024 itibarıyla asgari ücretin yüzde 22 altına gerilediğini söyledi. Son yapılan "sözde zam" ile en düşük emekli aylığının 16 bin 881 TL'ye yükseldiğini hatırlatan Kutlu, "Bu rakam asgari ücretin yüzde 24, açlık sınırının ise yüzde 47 altındadır. Emeklinin mutfak masrafını karşılayabilmesi için bile bu maaşın neredeyse iki katına çıkması gerekiyor" ifadesini kullandı.

"İktidar emekçiyi değil, koltuğunu düşünüyor"

Ekonomik ve toplumsal sorunlar derinleşirken iktidarın emekçiyi ve emekliyi görmezden geldiğini belirten Kutlu, "İktidar, kayyım atamalarıyla, haksız-hukuksuz gözaltı ve tutuklamalarla demokrasinin son kırıntılarını süpürmekle meşgul. Halkın iradesini yok saymaya devam ediyor" diye konuştu.

"Demokrasi olmadan emek mücadelesi olmaz"

Demokrasi ve emek mücadelesinin bir bütün olduğunun altını çizen Arif Kutlu, "Demokrasi olmadan sendikalar yaşayamaz, sınıf mücadelesi olmadan demokrasi kazanılamaz. Kayyım darbesi, emeğe darbedir, emekliye darbedir" değerlendirmesinde bulundu. Kutlu, Dev Emekli-Sen'in emeklileri yoksulluğun bütün biçimlerine karşı koruyacak bir aylık düzenlemesi, nitelikli sağlık hizmeti, insana yakışır barınma koşulları ve sosyal yaşama tam katılım hakkı için mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.