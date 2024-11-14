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Emekliler Seçimleri Belirleyecek

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Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, emeklilerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekerek, 16 milyon emeklinin aileleriyle birlikte 35-40 milyon seçmene tekabül ettiğini ve seçim sonuçlarını etkileyeceğini vurguladı.

Haber: Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR) - Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, "Ülkemizde 16 milyon emekli var. Bu 16 milyon emekliyi aileleri ile düşündüğümüzde 35- 40 milyon seçmene tekabül ediyor. Erken seçim de olsa normal seçim de olsa sonucu emekliler belirleyecek" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, Eskişehir'de son dönemde üye sayılarının arttığını söyleyerek, bu artışın sebebinin ise emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların derinleşmesi olduğunu vurguladı.

Emeklilerin örgütlenmesindeki en büyük etkenin ekonomik sıkıntılar olduğuna dikkati çeken Şanlı, şunları söyledi:

"Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi olarak iki yıla yaklaştı Eskişehir'de örgütleniyoruz ama ülke genelinde 2017'den beri örgütlü bir sendikayız. Şu an üye sayımız 800'ü geçti. Yeni bir üye kampanyası başlatacağız. Çünkü eylemlerimiz de başlayacak. Bütçe görüşmeleri dolayısıyla bir hazırlık yapıyoruz. Özellikle şöyle; siyasi iktidarın izlediği politikalar sonucunda emekliler gerçekten çok zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştılar. Biz özellikle verilerimizde Büro Emekçileri Sendikası'nın verilerini kullanıyoruz. TÜRK İŞ'in, DİSK'in ve HAK İŞ'in kullandığı veriler bize gerçekçi gelmiyor. Son ekim ayı verilerine göre yoksulluk sınırı 77 bin lirayı geçti, açlık sınırı 28 bin lirayı geçti. Bu koşullarda hala 12 bin 500 lira maaş alan 4 milyon emekli var. Bunları değerlendirdiğimizde emeklilerin gerçekten ne kadar zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını biliyoruz. Bunu özellikle emeklilerin örgütlenmesini sağlayan en büyük etken  görüyoruz. Emeklilerin sorunlarına sadece parasal olarak bakmıyoruz. Ülkemizde demokrasinin giderek yok sayılması, anti demokratik uygulamalar, baskılar bunlar toplumu biraz daha harekete geçirdi. Emekliler bu konuda biraz daha duyarlı. Bundan dolayı daha rahat örgütlenebiliyoruz diye düşünüyorum.

"En düşük emekli maaşı en düşük memur maaşına eşitlensin"

2008 yılı öncesine kadar emeklilerin en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katıydı. Şu anda neredeyse yarısı diyebileceğimiz düzeye geldi. Özellikle bizim ifade ettiğimiz şuydu: En düşük emekli maaşı en düşük memur maaşına eşitlensin. Bu 2024 yılı için 35 bin liraydı. Şimdi 2025 bütçesi görüşülüyor. Bu rakamın en az 45 bin lira olması gerekiyor.

"Erken seçim de olsa normal seçim de olsa sonucu emekliler belirleyecek"

Ülkemizde 16 milyon emekli var. Bu yılbaşı itibariyle artacak. Bu 16 milyon emekliyi aileleri ile düşündüğümüzde gerçekten 35- 40 milyon seçmene tekabül ediyor. Gelecek seçimleri kesinlikle emekliler belirleyecek. İktidar da bunu görüyor, Cumhurbaşkanı da bunu görüyor, muhalefet de bunu görüyor. Biz emekliler bunun bilincindeyiz. Erken seçim de olsa normal seçim de olsa sonucu emekliler belirleyecek. Mücadelemiz buna yönelik."

Emekliler Seçimleri Belirleyecek
Kaynak: ANKA / Yerel
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