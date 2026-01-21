Haberler

Ordu'da Emekliler Meydanlarda: Yarın Sandık Gelecek, Emekliler Gereken Yanıtı Verecek

Güncelleme:
DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası, emekli maaşlarına yapılan zamları protesto etmek için Ordu Tahıl Pazarı Meydanı'nda toplandı. Sendika temsilcisi Cengiz Özyurt, emeklilerin haklarını savunacaklarını belirtti.

(ORDU) - DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Ordu İl Temsilciliği, emekli aylıklarına yapılan zamları Ordu Tahıl Pazarı Meydanı'nda protesto etti. DİSK Dev Emekli-Sen Ordu İl Temsilci Cengiz Özyurt, "Ölmeyeceğiz, direneceğiz. Hakkımızı gasbedenlerden hesap soracağız. Sokaklar bizimdir. Hakkımız için haykıracağız. Yarın sandık gelecek, emekliler gereken yanıtı verecek" dedi.

Devrimci Emekliler Sendikası Ordu İl Temsilciliği, emekli aylıklarına yapılan zamları Tahıl Pazarı Meydanı'nda kefen giyerek protesto etti. Açıklamada konuşan İl Temsilcisi Cengiz Özyurt, şunları ifade etti:

"En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılması yeterli değil. 'Enflasyona göre artış yapıyoruz' diyorlar. Ancak nedense işçi, emekçi ve emekli maaşlarında TÜİK'in baskılanmış enflasyon oranı esas alınırken; ulaşımdan gıdaya, sudan doğalgaza, akaryakıttan vergilere kadar her şeye enflasyonun çok üzerinde zam yapılıyor. Böylece sefalet kalıcı hale getiriliyor. Sefalete şükretmeyeceğiz. Sadakayı bile geri almaktan utanmıyorlar. Tepkiler üzerine en düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselttiler. Öneri komisyonda kabul edildi. Sanki 20 bin liranın üzerindeki maaşlar yeterliymiş, sanki mağduriyet giderilmiş gibi bir algı yaratmaya çalıştılar.

Emeklilerle adeta dalga geçer hale geldiler. Biz emekliler olarak, hükümetin emeklileri açlığa mahküm etmesini şiddetle kınıyoruz. Emeklileri bu duruma düşürmekten utanmıyorlar. Biz onların utanmasını da beklemiyoruz. Ama utanmazlıklarını her fırsatta yüzlerine vuracağız. Mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz. Yıllardır 'enflasyona ezdirmeyeceğiz' dediler ama ezdirdiler. Artık sınırdayız. Açlığa, ölüme mahkum edildik. Buradan sonrası yok. Bunu unutmayalım: Ölmeyeceğiz. Direneceğiz. Hakkımızı gasbedenlerden hesap soracağız. Sokaklar bizimdir. Hakkımız için haykıracağız. Yarın sandık gelecek, emekliler gereken yanıtı verecek."

Kaynak: ANKA / Yerel
