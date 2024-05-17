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Emekliler Kurban Bayramında Zor Durumda

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Osmaniye'de emekli vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle kurban kesmenin zor olduğunu belirtiyor. Emekliler, düşük maaşlarının geçimlerini sağlamakta yetersiz kaldığını ifade ediyor.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de emekli vatandaş Ali Karagöl, "Emekliyim, 12 bin lira maaş alıyorum ne kurbanı? Kurbanın kenarından geçemem. Biz 40 sene çalışmışız emekli olmuşuz, kötülük mü ettik devlete, hizmet etmişiz arkadaş alıyorsun 12 bin lira. Hiç olmazsa 25- 30 bin lirada bizim ki olsun ne olur? Biz de aç kalmayalım. Kimin bacağına yapışalım açız diye? Vermiyor kimse 1 kuruş" dedi.

Osmaniye'de emekliler yaklaşan Kurban Bayramında kurban kesmelerinin çok zor olduğunu ifade ettiler.

Şevket Arslan şunları söyledi:

"Ben emekliyim, 11 bin lira para alıyorum ben ama geçinemiyorum. Niye geçinemiyorum çünkü her şey pahalı. Her şey pahalı onun için 11 bin lira yetmiyor. Zor durumdayız. Kurbanı tahmin ediyorum biz oğlumla beraber ortaklaşa bir tane normal bir kurban alabiliriz. Daha önce güzel bir kurban kesiyordum o da 7 bin lira. Kurban alıyor kesiyorduk. Geçen sene 7 bin liraya aldık şimdi 14- 15 bin lira olmuş, öyle duydum. Ancak oğlumla bir tane alırız o da 60 kilogram."

"KİMİN BACAĞINA YAPIŞALIM?"

Başka bir emekli Ali Karagöl ise şunları söyledi:

"Emekliyim, 12 bin lira maaş alıyorum ne kurbanı? Kurbanın kenarından geçemem. Borca alırsam alırım yoksa neyle alacağım? Biz 40 sene çalışmışız emekli olmuşuz, kötülük mü ettik devlete, hizmet etmişiz arkadaş alıyorsun 12 bin lira. Hiç olmazsa 25- 30 bin lirada bizim ki olsun ne olur? Biz de aç kalmayalım. Kimin bacağına yapışalım açız diye? Vermiyor kimse 1 kuruş. Kurban da ne yapacağım? Başımı alıp çıkıp Zorkun'a (yayla) kaçacağım, 3 gün sonra geleceğim. Kesemedim tabii ki utanacağım ben de."

Kaynak: ANKA / Yerel

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