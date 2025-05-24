Emekliler Kurban Bayramı İçin Kurbanlık Alamayacaklarını Söyledi

Haber : Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler aldıkları maaşla kurbanlık alamayacaklarını ifade etti. Bir emekli, "Alabileceğimiz bir mal yok şu anda. Tavuk ya da horoz alır keseriz inşallah. Eğer hocalar ona da bir şey fetva verirse bu işin çözümünü bulmuş olur emekliler" derken, başka bir emekli vatandaş ise, "Biz ancak rüyamızda alırız kurbanlığı. Nerede alalım biz kurbanlığı. Bir bacağını alırız ancak" ifadesini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler yaklaşan Kurban Bayramı'nda maaşlarının yetersizliğindenyakınarak, kurbanlık alamayacaklarını söyledi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekliler şunları söyledi:

"Tavuk ya da horoz alır keseriz inşallah"

"Alabileceğimiz bir mal yok şu anda. Tavuk ya da horoz alır keseriz inşallah. Eğer hocalar ona da bir şey, fetva verirse bu işin çözümünü bulmuş olur emekliler."

"Vallahi şu an için param olursa alırım olmazsa beklerim ne yapayım? Önceden zor, kessem de zor. Bu sene bilmiyorum hayırlısı. Emeklinin maaşı günlük 500 liraya geliyor. 500 liraya da zaten 2 çeşit mal alsan bitiyor ya da bir Adana Kebabı yediğin zaman 500 lira da gidiyor. Böyle olursa alması da zor."

"Biz ancak rüyamızda alırız kurbanlığı. Nerede alalım biz kurbanlığı? Bir bacağını alırız ancak. Emekli maaşıyla alamayız."

"Kapıyı örtüp duracağız evde"

"Kurbanlık yok alamayız. Maaş nerede yetecek 10 bin lira, 14 bin lira. Ne yapacağım, gelen olursa olur, olmazsa komşudan... Kapıyı örtüp duracağız içerde."

"Vallahi bu gidişat zor yani almamız. Görüyorsun bir kilo patlıcan alabildim ancak daha başka almadım. İnşallah aylıklarımıza bir şey yaparlar, bu gidişle durumlarımız iyi değil. Ne yapacağız, komşulardan pay verirlerse bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok."