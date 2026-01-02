Tüm Emeklilerin Sendikası'ndan Açlık Sınırı Altındaki Emekli Maaşlarına Karşı Eylem

(MUĞLA) - Emekliler kötü yaşam koşullarına ve açlık sınırı altındaki maaşlarına karşı ses yükseltmek için Tüm Emeklilerin Sendikası ülke genelinde eş zamanlı eylem gerçekleştirdi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir araya gelen emekliler, kötü yaşam koşullarına ve açlık sınırı altındaki maaşlarına tepki gösterdiler.

Muğlanın Ortaca ilçesinde, Tüm Emeklilerin Sendikası üyesi emekliler yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla eylem yaptı. Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şube Başkanı Cihan Kaya, şunları söyledi:

"Yaşam Türkiye'de emeklilik, iktidarın bilinçli tercihiyle onurlu ve güvenceli bir hakkı olmaktan çıkarılmış; sefalete mahkümiyetin adı haline getirilmiştir. Milyonlarca emekli bugün yoksullukla, borçla ve barınma kriziyle boğuşuyorsa bunun nedeni ekonomik zorunluluklar değil; tek adam rejimi ve neoliberal yağma politikalarıdır. Bu ülkede emeklilik artık bir huzur ve güvence dönemi değil, açlıkla ölmemek mücadelesidir. Yıllarca çalışmış, üretmiş, bu ülkenin tüm değerlerini yaratmış emekçiler; bugün bilinçli bir sınıf politikasıyla açlığa itilmiştir.Tek adam rejimi altında uygulanan neoliberal ekonomi programı; sosyal devleti tasfiye etmiş, kamusal kaynakları sermayeye ve ayrıcalıklı bir azınlığa aktarmış, emeklileri ise cezalandırılması gereken bir 'yük' olarak görmüştür. Bu bir yönetim hatası değil, bilinçli bir tercihtir. Mart 2025 itibarıyla Türkiye'de emekli ve hak sahiplerinden oluşan 16,8 milyonu aşkın insanın 4,5 milyonu, 16.881 TL gibi bir sefalet aylığına mahküm edilmiştir.Bir o kadar dul ve yetim hak sahibi ise bu tutarın çok daha altında aylık almaktadır .Bu rakamlar açlık sınırının altındadır, hatta yer yer yarısının bile altına düşmektedir. Bunun adı derin yoksulluktur.

"Bu bir artış değil; yoksulluğun güncellenmesi, sefaletin kalıcılaştırılmasıdır"

İktidarın 'asgari ücreti enflasyona ezdirmedik' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. 2024'te resmi enflasyon yüzde 44,4 iken asgari ücret artışı yüzde 30'da kalmıştır. 2025'te beklenen yaklaşık yüzde 31'lik enflasyona karşı artış yüzde 27 olmuştur. Asgari ücret, iki yılda yalnızca resmi enflasyon kadar artırılsaydı bile 28 bin 75 TL değil, 32 bin 156 TL olmalıydı. Aradaki yaklaşık 4 bin 100 TL, emeğin nasıl bilinçli biçimde ezdirildiğinin açık kanıtıdır. Büyümeden pay verilmemiş, geçim koşulları tamamen yok sayılmıştır.

TÜİK'in açıkladığı makyajlı enflasyon oranları, emeklinin ve emekçinin yaşadığı gerçek hayat pahalılığını yansıtmamaktadır. Gıda, kira, enerji ve sağlık harcamalarındaki gerçek artışlar gizlenmekte; düşük zamlar bu sahte verilerle meşrulaştırılmaktadır. Bu açık bir emek gaspıdır. Ocak 2026'da; İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılması planlanan artışların yüzde 12–13, memur emeklilerine ise yüzde 18'ler bandında kalacağı görülmektedir. Bu bir artış değil; yoksulluğun güncellenmesi, sefaletin kalıcılaştırılmasıdır."