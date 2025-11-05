Emekliler Geçim Sıkıntısını Dile Getiriyor

Haber: İshak KARA

(VAN) - Emekli Sen Van Şube Başkanı Teymur Sayyiğit, "Emekliler bu ülkede gömülmemiş ölülerdir. Yani bizi ölüme terk etmişler ancak mezarımızı kazıp bizi gömmeye de tenezzül etmiyorlar. Mademki emeklileri bu hale getirmişsiniz, 16-17 bin liraya mahkum etmişseniz bari mezarlarını da kazın, gömün, bu dünyadan göç etsinler çok daha iyidir" dedi.

Yurdun birçok kentinde emekliler, yaşadıkları geçim sıkıntılarını dile getirmeyi sürdürüyor. Van'da bir araya gelen emekliler de ekonomik zorluklarını anlattı. Emekli Sen Başkanı Teymur Sayyiğit yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Emekliler bu ülkede gömülmemiş ölülerdir. Bizi ölüme terk etmişler ancak mezarımızı kazıp bizi gömmeye de tenezzül etmiyorlar. Mademki emeklileri bu hale getirmişsiniz, 16-17 bin liraya mahkum etmişseniz bari mezarlarını da kazın, gömün, bu dünyadan göç etsinler çok daha iyidir. Biz emekliler çocuklarımızın yanında mahcup oluyoruz. Torunlarımıza karşı mahcubuz. Çocuktur, geliyor 'Dede bana para ver, ben şunu alacağım' dediği zaman biz utanıyoruz. Benim okuyan öğrencim var şu anda. Öğrencime para göndermekte zorlanıyoruz."

En düşük emekli aylığının en az 40 bin lira olması gerektiğini ifade eden Sayyiğit, "65-70 yaşından sonra gidip emekli olarak çalışan insanlar bu ülkenin utancıdır. Bu hükümetin yetkililerinin utancıdır" dedi.

"Kendileri yiyip içip geziyor, bizi de açlığa mahkum etmişler"

Emeklilerin 25-30 yıl, kimilerinin ise 35-40 yıl hizmet verdiklerini belirten Sayyiğit, "Şu anda onların o saltanatları biz emeklilerin verdiğimiz emeğin sayesinde oluyor. Ama kendileri yiyip içip geziyor, sefalarına bakıyorlar, bizi de açlığa mahkum etmişler. Hatta açlık demeyelim de ölüme terk etmişler. Yani bu onların ayıbıdır. Yarın öbür günü zam verilecek, yüzde 20'den bahsediliyor. Ayıp değil mi? Bu insanlara niye düşmanlık yapıyorsun? Ama emekli bunun farkında, günü geldiğinde bunun hesabını soracaktır" diye konuştu.

"Emeklilerin zaten hepsi dilenci oldu, dilencilikle geçiniyorlar"

Emekli Hasan Endakçı da "emeklinin durumunu zaten konuşmaya gerek bulunmadığını" ifade ederek, "Emeklilerin zaten hepsi dilenci oldu, dilencilikle geçiniyorlar. Ben 26 yıl Milli Eğitimde görev yapmış bir memurum. Şimdi aldığım 22 bin lira, kira 15 bin lira veriyorum. Emeklilerin durumu budur. Emekli zaten bitmiş. Türkiye'de emekli diye bir şey kalmamış. Dilenci desek yeridir" dedi.

"16 TL bin ülkeyi yönetenlerin 1 öğünlük yemek parasıdır"

Emekli Siracettin Alkan, "Emeklilerin durumu kötü. Emekliler 16 liradan başlayan bir maaşla hayatlarını idame etmeye çalışıyor. 16 bin lira bu ülkeyi yönetenlerin bir öğünlük yemek parası" diye konuştu.

"Sabah Akşam Zam zamdan başka bişi bilmiyorlar"

İsmet Coşar da 24-25 yıl hizmete karşılık 16-17 bin lira aylık aldığını ifade ederek, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Peki bu insan ne ile yaşayacak, ne yiyecek? Sabah akşam yatıp kalkıyoruz zam üstüne zam. Ne arsamız var ne koyunumuz var ne işimiz var. Bizi kaderimize terk etmişler. Hiç kimse bize sahip çıkmıyor. Evimizde yiyecek içecek bir şey kalmadı. Bana 16 bin lira veriyor. Doğal gaz, su parası, elektrik parası var. Ben hangisini ödeyeceğim? Bu hırsızlar elini çeksin biz de bir ekmek yiyelim. 65 yaşındayım. Hala bir yerde oturup bir lokma ekmek yiyemiyoruz, bu insanlık mı? Böyle devlet yönetilmez" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Emekli olanın ev araba alması hayal oldu"

Emekli bir başka yurttaş ise, "Emekliler 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olacağım, güzel bir tazminat alacağım bununla ev, araba alacağım, iyi geçineceğim diye hayal ediyor. Ne yazık ki değil şimdi ev almayı, araba almayı; geçim derdine düşmüş. Ne yazık ki aldığı ücretlerle geçinmiyor. Emekliliğin hakikaten hali çok perişan. Diyecek bir şey yok. Emekli tamamıyla hayal kırıklığı yaşıyor" dedi.