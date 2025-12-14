Haberler

Kozan'da Emekliler Semt Pazarında Çalışıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde birçok emekli, geçinemedikleri için semt pazarında tezgah açarak çalışıyor. Emekliler, aldıkları maaşların yetersiz olduğunu ve hayat pahalılığından şikayet ediyorlar. 72 yaşındaki Yurdagül Karagül, 'Maaş kaç kuruş? Günde bir elektriğe, zam suya zam…' diyerek durumu özetliyor.

Haber : Burhan Demircioğlu

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kimi emekliler, geçinemedikleri için semt pazarında tezgah açıyor. Bu kişilerden Yurdagül Karagül, "72 yaşındayım, pazarcıyım" dedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Münevver Çelik eşinin emekli olduğunu ve çalıştıklarını anlattı. Emekli aylığıyla geçinemediklerini ifade eden Çelik, "Hayat çok pahalı, eşimin emekli maaşının yükselmesini istiyorum. En az 30 bin lira olacak ki normal. Bir de ev sahibiyiz, kiracı da değiliz ve halen gördüğünüz gibi çalışıyoruz" diye konuştu.

"72 yaşındayım, pazarcıyım"

Yurdagül Karagül de emekli aylığının giderlerini karşılamadığını ifade ederek, "Maaş kaç kuruş? Günde bir elektriğe, zam suya zam, telefona zam. Maaşın en az 30 bin lira olması lazım. İşte çalışıyorum görüyorsun, 72 yaşındayım, pazarcıyım" dedi.

Uğur Gencer de 9 yıl önce emekli olduğunu ve 16 bin 880 lira emekli aylığı aldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Çocuk okutuyorum, çocuğu okutamıyoruz. Evin hiçbir şeyin olmasa otur ağla. Ben 61 yaşındayım, ufak tefek şeylerle uğraşıyorum mecbur. Hiçbir şeye yetişmiyor; ne elektriğe, ne suya, ne telefona, ne kiraya... Emekli maaşının da en az asgari ücret kadar olması gerek. İnsanların insanca yaşayabilmesi için, ayakta kalabilmesi için, hayatına devam edebilmesi için bu gereklidir."

"Kendilerine kepçeyle emekliye çay kaşığının ucuyla"

Hanife Yıldız da emekli aylığının yetmediğini bildirerek, pazarda ek iş yaptığını söyledi. Yıldız, "Kendilerine geldi mi kepçeyle emekliye geldi mi çay kaşığının ucuyla. O da yetmiyor. Benim 4-5 torunum var, onlara bir şey yapamayınca çok üzülüyorum. Harçlık veremiyorum? Yetmiyor maaş. Ocak ayında 35-37 bin lira olmalı en azından. En azından asgari ücret olması lazım" dedi.

"Asgari ücret yetmiyor balıkçılık yapıyorum"

Asgari ücretli Ferhat Uçar da aldığı asgari ücret yetmediğinden balıkçılık yaptığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Asgari ücretin en azından 40 bin lira olması lazım. Bir ekmek 15 lira, bir simit 15 lira olmuş, bir okul servisi 2 bin 500 lira. 22 bin lira asgari ücretin şu anda 7-8 bin lirası elektrik, su, diğerleri vs. 18-20 bin lira ev kiraları. Bunları baz aldığın zaman şu andaki asgari ücretli ve emekli olanlar zor bir durumda. Mesela ben balığa gidiyorum, çalışıyorum asgari ücret. Hiç uyumadan bugün gittim balık aldım, geldim ve akşama kadar balık satacağım. Yarın sabah da 06.00'da işe gideceğim. Ben de isterim rahat bir hayat. Bugüne şükür diye diye buna geldik ama bakıyorsun bir taraftan başkaları 100 bin lira, 150 bin lira maaş alırken, sen 22 bin liraya tabi tutuluyorsun ve 'şükret' diyorsun. Bu şükür değildir farklı bir şeydir."

Kaynak: ANKA / Yerel
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 10 ölü

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Tarihi Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun! Mağdurlar kuyumcunun önünde toplandı

Kapalıçarşı'da milyonlarca liralık vurgun! Soluğu dükkanda aldılar
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Dünyanın dört bir yanında yakalanan 24 azılı suçlu Türkiye'ye getirildi

Sırbistan'dan Avusturya'ya uzanan operasyon! 24'ü de iade edildi
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Bu akşam Trabzonspor'a karşı ilk 11'de büyük bir sürpriz yapıyor
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
title