Kozan'da Emekliler Semt Pazarında Çalışıyor

Haber : Burhan Demircioğlu

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kimi emekliler, geçinemedikleri için semt pazarında tezgah açıyor. Bu kişilerden Yurdagül Karagül, "72 yaşındayım, pazarcıyım" dedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Münevver Çelik eşinin emekli olduğunu ve çalıştıklarını anlattı. Emekli aylığıyla geçinemediklerini ifade eden Çelik, "Hayat çok pahalı, eşimin emekli maaşının yükselmesini istiyorum. En az 30 bin lira olacak ki normal. Bir de ev sahibiyiz, kiracı da değiliz ve halen gördüğünüz gibi çalışıyoruz" diye konuştu.

"72 yaşındayım, pazarcıyım"

Yurdagül Karagül de emekli aylığının giderlerini karşılamadığını ifade ederek, "Maaş kaç kuruş? Günde bir elektriğe, zam suya zam, telefona zam. Maaşın en az 30 bin lira olması lazım. İşte çalışıyorum görüyorsun, 72 yaşındayım, pazarcıyım" dedi.

Uğur Gencer de 9 yıl önce emekli olduğunu ve 16 bin 880 lira emekli aylığı aldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Çocuk okutuyorum, çocuğu okutamıyoruz. Evin hiçbir şeyin olmasa otur ağla. Ben 61 yaşındayım, ufak tefek şeylerle uğraşıyorum mecbur. Hiçbir şeye yetişmiyor; ne elektriğe, ne suya, ne telefona, ne kiraya... Emekli maaşının da en az asgari ücret kadar olması gerek. İnsanların insanca yaşayabilmesi için, ayakta kalabilmesi için, hayatına devam edebilmesi için bu gereklidir."

"Kendilerine kepçeyle emekliye çay kaşığının ucuyla"

Hanife Yıldız da emekli aylığının yetmediğini bildirerek, pazarda ek iş yaptığını söyledi. Yıldız, "Kendilerine geldi mi kepçeyle emekliye geldi mi çay kaşığının ucuyla. O da yetmiyor. Benim 4-5 torunum var, onlara bir şey yapamayınca çok üzülüyorum. Harçlık veremiyorum? Yetmiyor maaş. Ocak ayında 35-37 bin lira olmalı en azından. En azından asgari ücret olması lazım" dedi.

"Asgari ücret yetmiyor balıkçılık yapıyorum"

Asgari ücretli Ferhat Uçar da aldığı asgari ücret yetmediğinden balıkçılık yaptığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Asgari ücretin en azından 40 bin lira olması lazım. Bir ekmek 15 lira, bir simit 15 lira olmuş, bir okul servisi 2 bin 500 lira. 22 bin lira asgari ücretin şu anda 7-8 bin lirası elektrik, su, diğerleri vs. 18-20 bin lira ev kiraları. Bunları baz aldığın zaman şu andaki asgari ücretli ve emekli olanlar zor bir durumda. Mesela ben balığa gidiyorum, çalışıyorum asgari ücret. Hiç uyumadan bugün gittim balık aldım, geldim ve akşama kadar balık satacağım. Yarın sabah da 06.00'da işe gideceğim. Ben de isterim rahat bir hayat. Bugüne şükür diye diye buna geldik ama bakıyorsun bir taraftan başkaları 100 bin lira, 150 bin lira maaş alırken, sen 22 bin liraya tabi tutuluyorsun ve 'şükret' diyorsun. Bu şükür değildir farklı bir şeydir."