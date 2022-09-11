Emekliler 'Düden Parkı Emekliler Kahvesi'nde adeta ikinci baharlarını yaşıyorlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin emekli vatandaşların kaliteli vakit geçirebilmelerine imkan sağlaması amacıyla hayata geçirdiği Düden Parkı Emekliler Kahvesi'nde emekliler adeta ikinci baharlarını yaşıyor.

Tesiste ücretsiz çay, gazete ve kütüphane bulunuyor

Muratpaşa İlçesi'ndeki Düden Parkı içerisinde yer alan Düden Parkı Emekliler Kahvesi emeklilerin buluşma noktası oldu. Tesis, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Emekli vatandaşlar, emekli kahvesinde ücretsiz çaylarını içerek gazete ve kitaplarını okuma fırsatı buluyor, bir birleriyle iletişim kurarak sohbet ediyor.

"Buluşma noktası oldu"

Emekli Kadriye Çobanoğlu, arkadaş buluşmaları için artık evleri değil, emekli kahvesini tercih ettiklerini söyleyerek, "Pandemiden dolayı pek fazla sosyalleşemiyorduk, ev gezmelerini de azaltmıştık. Artık emekli kahvesinde buluşuyor ve sohbetimiz ediyoruz. Çok mutluyuz. Personel bizimle çok ilgili, ortam çok temiz ve düzenli. Eminim havalar serinleyince dışarıda oturmak da çok keyifli olacak" dedi.

"Hayatımıza renk kattı"

Emekli kahvesinin Antalya'daki emekli vatandaşlara verilen en değerli hizmetlerden biri olduğunu ifade eden Çetin Çakır, "Burada yeni arkadaşlar ve çevre edindik. Hem yalnızlığımızı gideriyor, hem de sosyalleşiyoruz. Uzun yıllardır kitap okumuyordum. Emekli kahvesindeki kütüphane sayesinde yeniden kitap okumaya başladım. Arada Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserleri seslendiriyoruz. Düden Emekli Kahvesi'nin açılmasıyla hayatımız değişti, hayatımıza renk kattı" ifadelerini kullandı. - ANTALYA