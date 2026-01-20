Burhaniye'de Emekliler Meydanlarda: "20 Bin Lira Emeklinin Derdine Çare Değil, Yaraya Tuz Basmaktır"

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şubesi'nin öncülüğünde bir araya gelen emekliler, aylıklarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yaptı. Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şube Başkanı Nadir Devren Şahin, "Bu ülkede kiralar uçmuş, gıda fiyatları kontrolden çıkmış, elektrik ve doğal gaz faturaları emeklinin boğazına çökmüşken, 20 bin lira emeklinin derdine çare değil, yaraya tuz basmaktır" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şubesi'nin öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen eyleme, sendikanın Gömeç Şubesi üyeleri de destek verdi.

Sendikanın Burhaniye Şube Başkanı Şahin, burada yaptığı açıklamada, "20 bin lira oyalama mı?" diye sordu. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiğini anımsatan Şahin, şunları söyledi:

"İktidar çıktı, yine müjde diye anlattı. Ama biz bakıyoruz bu bir müjde değil, bu yoksulluğu kalıcılaştıran yeni bir makyaj operasyonudur. Bugün emekliye reva görülen şey insanca yaşam değil, hayatta kalma mücadelesidir. Bugün emekliye diretilen şey hak değil, sadaka düzenidir. 20 bin liraya yaşam mı, oyalama mı? Bu ülkede kiralar uçmuş, gıda fiyatları kontrolden çıkmış, elektrik ve doğalgaz faturaları emeklinin boğazına çökmüşken, 20 bin lira emeklinin derdine çare değil yaraya tuz basmaktır."