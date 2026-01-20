Haberler

Burhaniye'de Emekliler Meydanlarda: "20 Bin Lira Emeklinin Derdine Çare Değil, Yaraya Tuz Basmaktır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şubesi öncülüğünde bir araya gelen emekliler, aylıklarının artırılması için eylem yaptı. Sendika başkanı Nadir Devren Şahin, 20 bin liralık emekli aylığının yetersiz olduğunu belirterek, bunun yoksulluğu kalıcılaştıran bir düzenleme olduğunu ifade etti.

Haber:  Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şubesi'nin öncülüğünde bir araya gelen emekliler, aylıklarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yaptı. Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şube Başkanı Nadir Devren Şahin, "Bu ülkede kiralar uçmuş, gıda fiyatları kontrolden çıkmış, elektrik ve doğal gaz faturaları emeklinin boğazına çökmüşken, 20 bin lira emeklinin derdine çare değil, yaraya tuz basmaktır" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şubesi'nin öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen eyleme, sendikanın Gömeç Şubesi üyeleri de destek verdi.

Sendikanın Burhaniye Şube Başkanı Şahin, burada yaptığı açıklamada, "20 bin lira oyalama mı?" diye sordu. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiğini anımsatan Şahin, şunları söyledi:

"İktidar çıktı, yine müjde diye anlattı. Ama biz bakıyoruz bu bir müjde değil, bu yoksulluğu kalıcılaştıran yeni bir makyaj operasyonudur. Bugün emekliye reva görülen şey insanca yaşam değil, hayatta kalma mücadelesidir. Bugün emekliye diretilen şey hak değil, sadaka düzenidir. 20 bin liraya yaşam mı, oyalama mı? Bu ülkede kiralar uçmuş, gıda fiyatları kontrolden çıkmış, elektrik ve doğalgaz faturaları emeklinin boğazına çökmüşken, 20 bin lira emeklinin derdine çare değil yaraya tuz basmaktır."

Kaynak: ANKA / Yerel
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silahlı saldırıda can kaybı 2'ye yükseldi: Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti

Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti
158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı

Satışa çıkardığı 158 yıllık gazoz kapağı için bakın ne kadar istiyor
Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı! Acı haber geldi

Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı! Acı haber geldi
Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
Silahlı saldırıda can kaybı 2'ye yükseldi: Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti

Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor