İnşaatta Çalışan Emekli: "Maaşım Yetse Burada Ne İşim Var?"

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, aylıkları yetersiz olduğu için inşaat işlerinde çalışmak zorunda kalıyor. Emekliler, maaşlarının artırılmasını talep ediyor ve iş bulmanın zorluklarından şikayet ediyor.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aylığı yetmeyen emekliler inşaatlarda çalışıyor. Emekli İlyas Büyükaslan, "Duvar örüyorum, taş çekiyorum akşama kadar. Maaşım yetse ne işim var inşaatta?" derken Mahmut Türkmenoğlu ise, "İnşaatta çalışıyorum para yetmiyor, maaşımız yetmiyor. Ocak zammı beklentimiz en az asgari ücret kadar olsun" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler aylıkları yetmediği için inşaatlarda harç yaptıklarını, duvar ördüklerini ve taş çektiklerini ifade ettiler. Emekli Beşir Avlar, "Emekliyim, 16 bin küsur maaş alıyorum. Çalışıyorum maaş yetmiyor, yetse zaten çalışmam. Yevmiye usulü çalışıyorum, yaklaşık bir aydır buradayım. Maaşımız 30 bin lira olsun. Maaşımız 30 bin lira olsa çalışmam. Yeterli miktarda maaş verirlerse niye çalışayım? İnşaat işi kolay değil" dedi.

Ahmet Başıbüyük, "Duvar örüyorum. Vallahi maaş yettiği kadar yetiyor, yetmediğine çalışıyoruz. Yetmiyor diye buradayım. 16 bin 880 lira maaş alıyorum. Maaşımız 40 bin lira olsun. Duvar örüyorum harçla beraber, zor oluyor" dile konuştu.

"Taş kesiyorum akşama kadar"

İlyas Büyükaslan ise, "Duvar örüyorum, taş çekiyorum akşama kadar. Maaşım yetse burada ne işim var? Kolayına ekmek yemek var mı? Bir milletvekili o kadar para alıyor, ben 16 bin lira para alıyorum. Böyle taş kesiyorum akşama kadar" şeklinde konuştu.

Mahmut Türkmenoğlu da şunları söyledi:

"İnşaatta çalışıyorum para yetmiyor, maaşımız yetmiyor. Ocak zammı beklentimiz en az asgari ücret kadar olsun. Burada zorlanıyoruz. Yerine göre harç yapıyoruz, işçilik yapıyoruz. Ev kira değil ama evlenecek çocuk var, para yetmiyor. Çocuk çalışmıyor, iş yok, devlet işine giremiyor. Başvuruyor, lise mezunu diye bırakıyorlar. Akşama kadar harç yapıyorum, işçilik yapıyorum, kazma kürek, yoruluyorum tabii ki. Yorulmadan para kazanılmıyor. Maaşımız yeterli olsa burada çalışmam. Bağıma bahçeme gider onunla ilgilenirim, evimde dururum. Ne işim var benim inşaatta?"

Kaynak: ANKA / Yerel
