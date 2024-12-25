Emekliler Asgari Ücret Artışını Yetersiz Buldu

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - 2025 yılı için uygulanacak asgari ücretin açıklanmasının ardından, emekliler asgari ücrete yapılan zammı düşük bulurken, maşlarına da yüksek bir zam verileceğini sanmadıklarını söyledi. Emekliler, düşük olan maaşlarının da en az asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi. Bir emekli, "Asgari ücretlilere verilen zam çok düşük. Bunların beklentisini kesinlikle karşılamadı. Biz emeklilere ise fazla bir zam vereceği kanaatinde değiliz" derken başka bir emekli ise "Eskiden biz asgari ücretin üzerinde alıyorduk şimdi altında alıyoruz, eşit olması lazım" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekliler, 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili görüşlerini dile getirdi. Emekliler şunları söyledi:

"Asgari ücretlilere verilen zam çok düşük. Bunların beklentisini kesinlikle karşılamadı. Biz emeklilere ise fazla bir zam vereceği kanaatinde değiliz. Normalde 20 binin üstünde 25 binin üzerinde olması lazım emekliye verilecek paranın."

"Şimdi 14 bin 500 lira alıyorum. Asgari ücret kadar olması lazım. Geçinmek çok zor. 22 bin lira olması lazım. Eskiden biz asgari ücretin üzerinde alıyorduk şimdi altında alıyoruz, eşit olması lazım."

"20 bin liradan aşağı olmaması lazım. O kadar olsun isteriz de 20 bin liradan aşağıda olmasın. Bu bile yetmiyor bize ay başını çıkaramıyoruz. Hele de bir kiracı olursak ev kirası verirken bir şey yapamayız."

"Bu para kurtarmıyor"

"Emekliyim, 13 bin 600 lira alıyorum, şimdi çektim paramı da. Tabii en azından 20 bin lira olsa daha iyi olur tabi, kurtarmıyor. Bu para kurtarmıyor. Çarşıya geliyoruz borca alıyoruz geri eve gidiyoruz boş çıkıyoruz cepte para kalmıyor. 22 bin lira olsa kurtarır ama aşağı olduğu zaman zor. Her şey pahalı, hiçbir şey alamıyoruz ki. Artmazsa ne olacak bilmiyoruz ki."

"Kurtarmıyor, geçinemiyoruz bile. En az 30 bin lira olması lazım. Bilmiyorum artık ne verirlerse o. Yapacak bir şey yok, ne desem boş. Adam ne verirse mecburen alıp cebimize koyacağız. Asgari ücret 22 bin lira oldu da az yani. Bir ev alacak olsan, bir araba alacak olsan zaten 10 milyon liradan aşağı bir şey yok."

"Maaşımız kurtarmıyor. Ekmek şu fiyata, her türlü meyve alıp yiyemiyoruz. Meyve mevsiminde portakalı yiyemiyoruz. Emeklinin maaşı en az 30 bin lira olması lazım."