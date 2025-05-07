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Emekliler Ara Zam Talep Ediyor

Emekliler Ara Zam Talep Ediyor
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DİSK'e bağlı Emekli-Sen Sinop Şube Başkanı Durmuş Kandemir, emeklilerin maaşlarının yaşam giderlerini karşılayamadığını belirterek ara zam talep ettiklerini ifade etti. Kandemir, emeklilerin çok zor durumda olduğunu ve kira ile gıda harcamalarını karşılamada zorluk yaşadıklarını vurguladı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - DİSK'e bağlı Emekli-Sen Sinop Şube Başkanı Durmuş Kandemir, "Çok büyük sıkıntılarımız var. Bir ara zam talep ediyoruz. Ben zam konusunda parasal konuşmak istemiyorum. Günün şartlarına göre yaşanabilecek ve yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz" dedi.

DİSK'e bağlı Emekli-Sen Sinop Şube Başkanı Durmuş Kandemir, emeklilerin maaşlarının yetmediğini ve ara zam talep ettiklerini söyledi.

Kandemir, şöyle konuştu.

"Emekliler aslında yaşamıyor gibi bir pozisyonda. Çok zor durumdalar ve emekliler ara zam bekliyor. Çünkü, ne kiraya para yetiyor ne de pazara para yetiyor. Marketin önünden bile geçemiyoruz. Çok büyük sıkıntılarımız var.

"Ara zam talep ediyoruz"

Temmuzda zam konuşuluyor. Öyle duyduk. Temmuza kadar çok zorlanıyoruz. Bir ara zam talep ediyoruz. Ben zam konusunda parasal konuşmak istemiyorum. Günün şartlarına göre yaşanabilecek ve yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz. Benim araştırmalarıma göre Sinop'ta ev kiraları 10 bin lira ile 20 bin lira arasında. Bunlar benim bildiğim. Belki daha fazla olabilir. Emeklilerin yüzde 70'i yüzde 80'i şu an yuvarlarsak 15 bin lira maaş alıyor. En fazlası ise 20- 25 bin lira alıyor. Emeklinin dayanacak gücü kalmadı. Ara zam talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
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