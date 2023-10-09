Emekliler anılarını tazeledi

Sinop'ta Köy Hizmetleri emeklileri, kendileri için düzenlenen yemekte bir araya geldiler.

Sinop Köy Hizmetlerinden emekli olan vatandaşlar, uzun yıllar sonra bir araya gelme fırsatı buldular. Sinop İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen özel bir yemek programı, emeklileri bir araya getirdi. Eski meslektaşları buluşturan etkinlik, emekliler arasındaki dostluğu ve dayanışmayı canlandırmayı amaçlıyordu. Yemekte bir araya gelen emekliler, geçmişteki çalışma günlerini yad ederek anılarını tazelediler. Gülüşmeler, sohbetler ve nostaljik anılar etkinliğin ana temasını oluşturdu. Katılımcılar, eski günleri hatırlayarak hoş bir zaman geçirdiler ve birbirleriyle güçlü sosyal bağlarını yeniden kurma fırsatı buldular. - SİNOP