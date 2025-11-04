Haberler

Emekliler Açlık ve Yoksullukla Mücadele Ediyor

Güncelleme:
Sinop Devrimci Emekli Sen Şube Başkanı Kadir Demir, emeklilerin geçim sıkıntısını ve düşük ücretlerle mücadelelerini dile getirdi. Geçen yıl 'Emekliler Yılı' olarak anılsa da bu yıl emeklilerin maaşları düşerek, asgari ücretin altında kalmış durumda.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Devrimci Emekli Sen Şube Başkanı Kadir Demir, "Geçen yıl emekliler maalesef görmezden gelindi; açlık, yoksulluk ve sefalet içerisinde bir yaşamla mücadele etmeyle karşı karşıya bırakıldı. Bu sene daha da ücretleri düştü. Maalesef ki, asgari ücretin bile altında bir ücretle yaşamak zorunda bırakıldılar. Emeklilerimiz birçoğu ikinci bir iş yaparak, hatta ve hatta pazarda artıkları toplayarak çocuklarını doyurma durumunda karşı karşıya bırakıldı" dedi.

Demir, TÜRK-İŞ'in açlık ve yoksulluk sınırı üzerinden emeklilerin durumunu değerlendirdi. Türkiye'deki 17 milyon emeklinin aldığı aylıkla geçinebilmesinin zorluklarını aktaran Demir şöyle konuştu:

"TÜRK-İŞ'in araştırmasında dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 92 bin lira. Aynı TÜRK-İŞ yine 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını da 28 bin liranın üzerinde açıklandı. Bugün maaşı 16 ila 18 bin lira arasında değişen emeklilerimizin, bu gelirle geçinebilmeleri ne yazık ki mümkün değil; çoğu, yaşamını sürdürebilmek için ikinci bir iş yapmak zorunda kalıyor.

"Asgari ücretin bile altında bir ücretle yaşamak zorunda bırakıldılar"

Bildiğiniz gibi geçen yıl 'Emekliler Yılı'ydı'. Emekliler Yılı'nda da yine emekliler maalesef görmezden gelindi. Açlık, yoksulluk ve sefalet içerisinde bir yaşamla mücadele etmeyle karşı karşıya bırakıldı. Bu sene daha da ücretleri düştü. Maalesef ki, asgari ücretin bile altında bir ücretle yaşamak zorunda bırakıldılar. Emeklilerimizin birçoğu ikinci bir iş yaparak, hatta ve hatta pazar artıklarını toplayarak çocuklarını doyurma durumunda karşı karşıya bırakıldı.

"Emeklilerin geçinebilmesi günümüz şartlarında mümkün değil"

17 milyon emekli var. Emeklilerin geçinebilmesi günümüz şartlarında mümkün değil. Bugün Sinop'ta 25-30 bin liradan aşağı kiraya ev bulmak mümkün değil. İktidar, ev kiraları artırım oranlarını yüzde 40-45 olarak açıkladı. Bunu açıklamış olmasına rağmen emekliler, emekçilere verdiği ücret yüzde 20'yi dahi bulamamıştır. Geçen yıla oranla bu yıl aldıkları ücret tamamen erimiştir. TÜİK'in açıkladığı rakamların bile çok çok gerisinde kalmıştır. Asgari ücretle çalışanlar 22 bin lira ücretle yaşamaya çalışırken bunun bile çok altında ücretle yaşamak durumunda kalmışlardır."

Kaynak: ANKA / Güncel
