Emekli Veteriner Hekimler Bursa'da Hak Mücadelesi Veriyor

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ - Sibel KAHRAMAN

(BURSA) - Yaşadıkları hak gasplarını gündeme taşımak için Emekli Veteriner Hekimler Derneği'nin Çanakkale'den başlattıkları yürüyüşün üçüncü durağı Bursa oldu. Emekli Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Uğur Görür, "Maalesef 2023 yılında kamuda çalışanlarına verilen seyyanen ek maaş iyileştirilmesi kamu emeklilerine verilmemiştir. Bugün için tüm kamudan emekli olanlar 16 bin 43 TL ile mağduriyet yaşamaktadırlar. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi veteriner hekimler de asgari ücretin altında emekli maaşı almaktadırlar. Bu nedenle tüm emekliler gibi bizde geçim sıkıntısı çekmekteyiz" dedi.

Emekli Veteriner Hekimler Derneği, uğradıkları hak kayıplarını gündeme taşımak için Çanakkale'den Ankara'ya yürüyüş başlattı. Çanakkale'de başlayan yürüyüşün Balıkesir'den sonraki üçüncü durağı Bursa oldu. Dernek Bursa'nın ardından Bilecik ve Eskişehir'de yapacakları açıklamanın ardından 26 Nisan Cumartesi Dünya Veteriner Hekimler Gününde Ankara'da yapacakları basın açıklamasıyla yürüyüşlerini sonlandıracak.

Bursa Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Melike Baysa, Bursa Akademik Odalar Birliği'nde (BAOB) düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Veteriner hekimlik mesleğinin hayvan sağlığını korumanın yanı sıra, halk sağlığını da doğrudan etkileyen, büyük sorumluluk gerektiren bir meslek olduğuna dikkati çekti ve "Yasalara göre sağlık sınıfıdır" dedi. Baysal, "Ülkemizde serbest veteriner hekimler sağlık sınıfı haklarından hiç yararlanamazken, kamu çalışanı veteriner hekimler ise bir kısım haklardan hiç yararlanamamakta bir kısım haklardan ise eşitlik ilkesine aykırı olarak, diğer hekimlik gruplarından ayrılmaktadır. Üstelik bu ayrımcılık, belli yıllara kadar eşit olduğu halde, belli zamanlardan sonra yapılan işlerde, alınan sorumluluklarda, eğitimde ve ünvanda değişiklik olmadığı veteriner hekimlerin aleyhine olacak şekilde değişmiştir" diye konuştu.

"Mücadelemizi dernek olarak yasal zeminlerde sonuna kadar sürdüreceğiz"

Emekli Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Uğur Görür de, "Bildiğiniz gibi kanunen kamuda çalışanlara verilen haklardan kamu emeklilerinin de yararlandırılmaları gerekmektedir. Maalesef 2023 yılında kamuda çalışanlarına verilen seyyanen ek maaş iyileştirilmesi kamu emeklilerine verilmemiştir. Bugün için tüm kamudan emekli olanlar 16 bin 43 TL ile mağduriyet yaşamaktadırlar. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi veteriner hekimler de asgari ücretin altında emekli maaşı almaktadırlar. Bu nedenle tüm emekliler gibi bizde geçim sıkıntısı çekmekteyiz" dedi.

Görür, 2019 yılı ocak ayına kadar devletten emekli bir veteriner hekim ile yine devletten emekli olan bir beşeri hekim aynı maaşı aldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ancak 2018 yılında 5134 sayılı emekli sandığı kanununda değişiklik yapılarak eklenen ek 84'üncü madde ile sağlık hizmetleri sınıfı emeklilerinin emekli maaşlarında iyileştirme düzenlemeleri yapılmış, bu düzenlemelerde sağlık sınıfı çalışan olmasına karşın emekli veteriner hekimler kapsam dışı bırakılarak bir üvey evlat muamelesi görmüştür. Emekli veteriner hekimler olarak bu durumu asla kabul etmiyoruz. Etmeyeceğiz. Bu uygulamaya karşı haklı mücadelemizi dernek olarak yasal zeminlerde sonuna kadar sürdüreceğiz. Sürdürmeye de karalıyız.

Üstelik bu sorunumuz çözüm bulmaz iken birde 2023 yılında bizim yardımcı sağlık personelimiz olan emekli veteriner sağlık teknikerleri 3.600 ek gösterge uygulamasından yararlandırılmış, bu sayede emekli veteriner sağlık teknikerleri, emekli veteriner hekimlerden daha fazla emekli maaşı almaya başlamışlardır. Burada yanlış bir anlaşılama olmasın bizler hiçbir zaman veteriner sağlık teknikerlerinin veya diğer sağlık meslek mensuplarının emekli maaşlarındaki düzenlemelere karşı değiliz. Emekli veteriner hekimlerin de sağlık hizmetleri sınıfı emeklilerine yapılan maaş iyileştirme düzenlemelerinden yararlandırılmasını talep ediyoruz."