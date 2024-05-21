Emekli Vatandaşlar Geçim Sıkıntısı Yaşıyor

(AYDIN)- Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan emekli Kemal Sezer, "Emeklilikte karnını doyurduğun zaman karlısın. O da öyle et, ot değil yavan ekmek. Doymak demek karnını şişirip doyurmak değil. Beslenmek demek doymak. 'Aç insan yok' deniliyor. Ekmekle karnını doyuran insan çok. Pazardan sebze toplayan insan çok" dedi. Başka bir emekli ise "Ne et görüyoruz ne süt görüyoruz. Bayramdan bayrama görürsek belki" ifadelerini kullandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde parklarda oturan emekli vatandaşlar, hayat pahalılığı nedeniyle geçinemediklerini ifade etti.

"İnsanca yaşayamıyoruz, beslenemiyoruz"

Emekli Yılmaz Türkkaynağı, "11 bin 250 lira alıyorum. Emekli sürünerek geçiniyor. 500- 600 lira bir para alıyorsun pazar masrafı için. O da zaten sebze, meyve aldığında bitiyor. Yoğurt, peynir, yağ yok. Bugün bir koyun 18- 20 bin lira. Bir emekli maaşı 11 bin 200 lira. Promosyonla birlikte emekli maaşı bile yetmiyor almaya. Ondan sonra bir ay nasıl geçineceksin" dedi.

Başka bir emekli, "Geçinemiyoruz. Kredi kartlarıyla geçiniyoruz. Ne alıyorsunuz derseniz ancak ot. Tereyağı, peynir, süt gibi şeyler yok yani. Ekonomik sorunlar yüzünden alamıyoruz. Alım gücümüz yetmediği için almıyoruz. Kurban da kesemeyeceğiz. Aldığımız maaş belli, kurban fiyatları belli, verdiği ikramiye de belli. Onları toplasak dahi alamıyoruz" diye konuştu.

Hayat şartlarının çok zor olduğunu belirten emekli bir vatandaş ise "İnsanca yaşamıyoruz. Dengeli beslenme yapamıyouz. Temel gıda ürünleri çok pahalı. Elektrik, su doğal gaz çok pahalı. Vatandaşın alım gücü çok azaldı. Pazardan genellikle meyve alıyoruz, yarımşar kilo. Biz iki kişi olduğumuz için bu şekilde idare ediyoruz. Süt, peynir, et ürünleri çok pahalı. Kurban kesmek biraz zor çünkü bayağı pahalı" diye konuştu.

"Emeklilik sürünerek yaşamak gibi bir şey"

Emekli Kemal Sezer, "Emeklilik, sürünerek yaşamak gibi bir şey. Normal bir yaşam sürmüyorsun. Sürünerek yaşıyorsun. Emeklilikte karnını doyurduğun zaman karlısın. O da öyle et, ot değil yavan ekmek. Doymak demek karnını şişirip doyurmak değil. Beslenmek demek doymak. 'Aç insan yok' deniliyor. Ekmekle karnını doyuran insan çok. Pazardan sebze toplayan insan çok. Ben Sümerbank maaşı ile beş çocuk büyüttüm, evlendirdim. Şimdi bir sünnet yapacağım desen yapamazsın" ifadelerini kullandı.

Başka bir emekli, "11 bin 800 lira maaş alıyorum. Nasıl memnun olayım ben? Şu şartlar altında ben memnunun diyen bir emekliye ben şaşarım yani. Pazara çıktığımız zaman zaten şu an iki kişi kalıyoruz biz, ona rağmen 600- 700 lira para yetmiyor. Ne et görüyoruz ne süt görüyoruz. Bayramdan bayrama görürsek belki" ifadelerini kullandı.

"Yesem bu para yetmez ama az yiyoruz"

Başka bir vatandaş, "Memur emeklisiyim, memnun değilim. 8 bin zammı çalışana verdi, emekliye vermedi. İki kişiyiz ev kirası vermiyoruz. Yesem yetmez ama az yiyoruz. Kurban kesmemiz mümkün değil" dedi.

Pazara gidemediğini belirten emekli, "Valla çıkamıyorum. Çıkarsam ancak akşama döküntü kalıyor. 5- 10 liraya alıyorum. 10 bin lira maaşla nasıl kurban keseyim? Çok emekli yılı oldu ya. 5 lira verdi 10 lira geri alıyor. Sadece ben değil, kimse memnun değil" diye konuştu.

Emekli maaşının 10 bin lira olduğunu belirten bir başka vatandaş, "Bizim gibi emekliler sürünüyor burada. Ayda 10 liraya bir simit alamıyorsun. Yağ 200- 300 olmuş. Garibanın evi, damı kira. Bir kira olmuş 10 bin lira. Nasıl verilecek" ifadelerini kullandı.