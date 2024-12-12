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Emekli Vatandaşın Bayrak Sevgisi ve Geri Dönüşüm Çabası

Emekli Vatandaşın Bayrak Sevgisi ve Geri Dönüşüm Çabası
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Eskişehir'de 71 yaşındaki emekli Hüseyin Fırat, kuşlara ekmek toplarken hobi olarak geri dönüşüm işçiliğine başladı. Çöplerden topladığı Türk bayraklarını bisikletinin üzerinde dalgalandırarak milli değerlere sahip çıkılması konusunda çağrı yapıyor.

Eskişehir'de kuşlara ekmek toplarken hobi olarak geri dönüşüm işçiliğine başlayan 71 yaşındaki emekli vatandaş Hüseyin Fırat, duyarsız vatandaşların çöplere attığı Türk bayraklarını toplayıp bisikletinin en yüksek yerlerine dikerek dalgalandırıyor.

Demiryolundan emekli olan 71 yaşındaki Hüseyin Fırat, kendisine ek gelir sağlamak için bisikletiyle gezerek geri dönüşüm işçiliği yapıyor. Evdeki kuşları beslemek amacıyla dışarıdan ekmek toplarken bu işe başlayan Fırat, sattığı atıklardan elde ettiği parayla ev kirasını ödüyor. Ayrıca evde sıkılmamak için kendisine ek bir uğraş olarak bunu yapan emekli vatandaş, çöplerden bulduğu Türk bayraklarını ise bisikletinin en görünür yerlerine asarak dalgalandırmaya devam ediyor. Çöpe atılan bayrak sayısının bir hayli fazla olduğunu ifade eden Hüseyin Fırat, bu duyarsızlığı yapan vatandaşlara tepkisini de dile getirerek milli değerlere sahip çıkılması konusunda çağrıda bulundu.

"Evdeki kuşlara ekmek toplarken, 'Ben neden kutuları da almayayım' diyerek başladım"

Duyarlı davranışıyla görenlerin takdirini toplayan Fırat, "Ben aslında demir yolundan emekliyim. Yani sadece bu işi yaparak geçimimi sağlamıyorum. Çok şükür bu iş ile kiramı çıkartıyorum. Aslında bunu bir nevi hobi olarak, evde sıkılmamak için yapıyorum. Evdeki kuşlara ekmek toplarken, 'Ben neden kutuları da almayayım' diyerek başladım. Meydanlarda gördüğüm kuşları da besliyorum" dedi.

"Bisikletimi bulduğum Türk bayraklarıyla süslüyorum"

Geri dönüşüm işçiliği yaparken kullandığı bisikletinin üzerindeki Türk bayraklarıyla dikkatleri de üzerine toplayan Fırat, "Bisikletimi bulduğum Türk bayraklarıyla süslüyorum. Bayrağa aşkımız olduğu için bunu böyle devamlı korurum. Maalesef bu bayrakları çöplerden buluyorum. Vatandaşlar bayrakları çöpe atmasınlar, insan gibi bir kenara koysunlar. Üzerinde sigara izi olan bayrak bile buldum. Yakın zaman içerisinde çöpten yaklaşık 10 tane bayrak topladım. Kimse Türk bayrağını hor görmesin. Bayrak olmadan vatan, vatan olmadan bayrak olmaz. Bunu gençlerimiz, ihtiyarlarımız ve bütün halkımız bilsin" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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