Üye Girişi
Haberler

Emekli Vatandaş Yerde Bulduğu Altın Kolyeyi Sahibine Teslim Etti

Güncelleme:
Abone Ol

Amasya'da otobüs durağında beklerken yerde altın kolye bulan emekli vatandaş, 30 bin lira değerindeki kolyeyi sahibine teslim etti. Kolyenin sahibi Ayşe Kurt, kaybettiği için çok üzüldüğü kolyesine kavuşunca Ayten Köle'ye teşekkür etti.

Amasya'da otobüs durağında beklerken yerde altın kolye bulan emekli vatandaş 30 bin lira değerindeki kolyeyi sahibine teslim etti.

Hızırpaşa Mahallesinde otobüs durağında bekleyen Ayten Köle, yerde bir kolye olduğunu fark etti. Memur emeklisi Köle, durumu önce çevredekilere sonra da mahalle muhtarlığına bildirdi.

Yapılan araştırmada 30 bin lira değerindeki kolyenin sahibinin bir marketten alışveriş yapıp otobüs durağına kadar yürüyen Ayşe Kurt olduğu belirlendi.

Mahalle muhtarı Osman Öngül ve esnaf Ahmet Karakoç'un telefonla ulaştığı Kurt, kaybettiği için çok üzüldüğü kolyesine kavuşunca sevinerek Ayten Köle'ye teşekkür etti. Muhtar Öngül, duyarlılığı dolayısıyla Köle'yi kutladı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Amasya Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw özeti! AK Parti aday toplantısı ne zamana ertelendi? AK Parti adayları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm canlı yayın izleme linki! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar 3.bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Kızıl Goncalar bu akşam yok mu, neden yok? Kızıl Goncalar bitti mi? Memur emeklisine ek zam var mı? Emekli memura seyyanen zam yok mu? Ötüken Senger kimdir, nereli? MHP Kars adayı Ötüken Senger biyografisi! Ötüken Senger ne mezunu? Murat Aygen kimdir, nereli? MHP Elazığ adayı Murat Aygen biyografisi! Murat Aygen ne mezunu? Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya barıştı mı? Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin sevgili mi? Gelinim Mutfakta CANLI İZLE! 15 Ocak Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Yusuf Ziya Günaydın kimdir, nereli? MHP Isparta belediye başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın biyografisi! Yusuf Ziya Günaydın ne mezunu? MHP Kars belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Kars adayı açıklandı mı, kim oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title