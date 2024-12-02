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Emekli Seyyar Satıcı Hayri Öz, Sokak Hayvanlarına Mama Alıyor

Emekli Seyyar Satıcı Hayri Öz, Sokak Hayvanlarına Mama Alıyor
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Eskişehir'de seyyar satıcılık yapan 66 yaşındaki Hayri Öz, kazancının bir kısmını sokak hayvanlarına mama alarak beslemek için harcıyor. Hayvanseverliğiyle takdir toplayan Öz, hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de hayvanları beslemek için vatandaşların desteğini alıyor.

Eskişehir'de kendisine ek gelir sağlamak için seyyar satıcılık yapan Hayri Öz, elde ettiği kazancın bir bölümü ile sokak hayvanlarına mama alarak kentin farklı noktalarında besleme yapıyor.

Yaklaşık 6 yıl önce emekli olan 66 yaşındaki emekli vatandaş Hayri Öz, kendisine ek gelir sağlamak için bir bebek arabasına doldurduğu ürünlerle her gün seyyar satışa çıkıyor. Türk bayrağı, gül, mendil, kalem ve çakmak gibi ürünlerle satış yapan Öz, kazandığı para ile hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de sokak hayvanlarının karnını doyuruyor. Arabasına yapıştırdığı 'Köpekler için mama yapmak ister misiniz?' yazısını gören vatandaşların da desteğiyle her gün birçok farklı noktayı gezerek besleme yapan hayvansever adamın duyarlılığı görenlerin takdirini topluyor.

"Bu şekilde hem geçim sağlıyorum hem de sokak hayvanlarını besliyorum"

Çocukluğumdan beri köpeklerle iç içe olduğunu ifade eden Hayri Öz, "Şu an kendi imkanlarımla 8-10 tane köpeğe bakıyorum. Vatandaşlar da yardım ediyorlar. Gerçekten çok güzel insanlarımız var. Kimisi mama alıyor, kimisi de kemik veriyor. Hayvanları çok seviyorum. Çöpe gidecek ekmekleri topluyorum, onlara götürüyorum. Dünyanın ekmeği çöpe atılıyor, yazık günah. Kuşları da besliyorum. Bu şekilde hem geçim sağlıyorum hem de sokak hayvanlarını besliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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