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Emekli resim öğretmeninden anlamlı sergi

Emekli resim öğretmeninden anlamlı sergi

Yerel Haberler

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Neşet Demircan, kişisel atölyesinde Oltu'ya değer katan ve tanınmış simaların karakalem çalışmalarını ve Rölyef Heykel çalışmalarını sergiliyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Neşet Demircan, kişisel atölyesinde Oltu'ya değer katan ve tanınmış simaların karakalem çalışmalarını ve Rölyef Heykel çalışmalarını sergiliyor.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Karabekir Mahallesindeki "Anıl Sanat Evinde" çalışmalarını sürdüren emekli Resim Öğretmeni Neşet Demircan, özgün çalışmalarından oluşan kişisel bir sergi açtı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı programı sonrası Oltu ilçe protokolünün gezdiği sergide Demircan, yılların birikimi resim ve heykel çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sundu.

Emekli Resim Öğretmeni Neşet Demircan, "Amatörce resim çalışmalarım var. Özellikle rölyef ve heykel çalışmalarım var. Otlu'da bilinen sembol olmuş isimlerin portrelerini yaptım. Rölyef çalışmalarım genellikle konulu toplumsal içerikli konular. Kurtuluş savaşını anlatan rölyef çalışmalarım var. Kadın kahramanlarımıza özel çalışmalarım var. Rölyef çalışmaları zaman alan çalışmalar" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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