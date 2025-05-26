Emekli Polis Orhan Taşkaya, Kurbanlık İçin Pazarlık Yaptı

Emekli Polis Orhan Taşkaya, Kurbanlık İçin Pazarlık Yaptı
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Elazığ'da bir besi çiftliğine kurbanlık almak için gelen 75 yaşındaki emekli polis Orhan Taşkaya, yaptığı sıkı pazarlık ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekerek çiftlik sahibinin de yüzünü güldürdü.

Elazığ'da bir besi çiftliğine kurbanlık almak için eşiyle birlikte gelen 75 yaşındaki emekli polis Orhan Taşkaya, yaptığı pazarlıkla yüzleri güldürdü.

Elazığ'da bir besi çiftliğine kurbanlık almak için gelen 75 yaşındaki emekli polis memuru Orhan Taşkaya, yaptığı pazarlıkla hem yüzleri güldürdü hem de samimi tavırlarıyla ilgi odağı oldu. Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında tavsiye üzerine Yiğithan Çopur'a ait besi çiftliğine gelen Taşkaya, kurbanlıkları çok beğendiğini belirtti. Kurbanlık seçimini yaptıktan sonra klasik Türk pazarlığına girişen emekli polis, neşeli üslubuyla ortamı şenlendirdi.

"Valla çok sıkı pazarlık oldu, yine benim dediğim oldu"

Kurban pazarlığını yaptıktan sonra Taşkaya, "Bugün kurbanlık almaya geldim. Tavsiye üzerine geldim. Gerçekten de malları çok güzel. Pazarlığımızı yaptık, bitirdik. Ömrümüz vefa verirse her sene buradan alacağım. Valla çok sıkı pazarlık oldu, yine benim dediğim oldu" diyerek gülümsetti.

"Pazarlıkta bizi biraz zorladı ama onun gönlü bizim için kıymetlidir"

Besici Yiğithan Çopur ise "Orhan amcamız çiftliğimize geldi, kurbanını aldı. İnşallah kurban günü de hayvanını biz keseceğiz. Kendisi beğendi, seçti ve pazarlığını da yaptık. Orhan amcamız eski toprak, pazarlıkta bizi biraz zorladı ama onun gönlü bizim için kıymetlidir" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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