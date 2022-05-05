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Emekli polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Bülent Bostancı - Yerel
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Emekli polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli Polis Memuru Yunus Ekrem Soyak son yolculuğuna uğurlandı.

Emekli polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

BARTIN - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli Polis Memuru Yunus Ekrem Soyak son yolculuğuna uğurlandı.

Emniyet Teşkilatında uzun yıllar boyunca görev yapan ve son görev yeri Bartın'da hayatını kaybeden emekli polis memuru Yunus Ekrem Soyakiçin Bartın Aşağı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Bartın Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin, Bartın İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Bartın Merkez Komutanı Dz. P. Alb. Erdal Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Bartın Şube Başkanı Mustafa Erkan Algül, STK temsilcileri, emniyet teşkilatı mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Helallik alınmasının ardından Soyak için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazı sonrasında Soyak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangası tarafından cenaze aracına alındı. Soyak dualar eşliğinde Halatçıyaması Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Yerel

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