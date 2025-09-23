Emekli Polis, Gitmediği İlçeden Gelen Trafik Cezasıyla Şaşırdı

Tekirdağ Çorlu ilçesinde yaşayan emekli polis Soner Çakır, motosikletine binip de hiç gitmediğini öne sürdüğü Süleymanpaşa ilçesinden gelen trafik cezasıyla hayrete düştü.

Uzun yıllar Çorlu'da da polis memurluğu görevi yaptıktan sonra emekliliğe ayrılan Soner Çakır, gece saatlerinde cep telefonuna gelen bildirimde, motosikletinin plakasına yazılan trafik cezasını görünce şoke oldu.

Yaşadığı gelişme üzerine konuşan Çakır, daha önce motosikletiyle Süleymanpaşa ilçesine gitmediğini ve yanlışın düzeltilmesi için yetkili makamlara itirazda bulunacağını belirtti.

"Hatanın düzeltilmesini istiyorum"

Üç ayrı maddeden toplam 12 bin 427 lira trafik cezası geldiğini ifade eden Soner Çakır, "Evimde otururken cep telefonuma gece bir mesaj geldi. Motosikletim evimin garajında bulunduğu halde plakama Süleymanpaşa'da trafik cezası kesilmiş. Ben motosikletime binip de bir gün dahi Süleymapaşa ilçesine gitmiş değilim. Mesajı kontrol ettiğimde, kask takmama, dur ihtarına uymama ve ters yönde seyretme şeklinde 3 ayrı trafik maddesinden motosikletimin plakasına ceza gönderilmiş. Ben zaten cezanın yazılmış olduğu yeri de bilmem ve cezanın iptali için gerekli itirazımı sunacağım. Bir an önce bu hatanın düzeltilmesini bekliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ