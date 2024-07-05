Emekli Pazarcı Üniversiteli Öğrencilere Burs Verecek

Muğla'da 2013 yılında kamudan emekli olduktan sonra pazar yerinde yaz aylarında kar helvası kış aylarında da kestane ve ceviz satan Süleyman Çırpı, üniversiteli oğluna ve iki arkadaşına burs verecek.

Emekli olduktan sonra manevi ve ekonomik şartlardan dolayı çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını belirten ve iki çocuğu üniversitede okuyan Süleyman Çırpı, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için pazarcılık yapmaya karar verdiğini kaydetti. Çocukluğundan beri pazar yerlerinde sebze meyve satma alışkanlığının olduğunu söyleyen Çırpı, yaz aylarında geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanan kar helvası, kışın da kestane ve ceviz satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Aydın Madran yaylası, Fethiye Seki ve Denizli bölgelerindeki kuyulardan temin edilen doğal karlar ile Ramazan Bayramı sonrası kar helvası sezonunu açan Çırpı, Muğla'da birden fazla noktada vatandaşlara hizmet veriyor.

Bu yıl çocuklarının yanı sıra iki üniversite öğrencisine de destek olmayı planladığını belirten Çırpı açtığı ikinci tezgahın gelirini öğrencilere burs olarak yansıtacak. Kar helvası kültürünün Osmanlı zamanına dayandığını belirten Çırpı, Muğla halkının bu tatlıya büyük ilgi gösterdiğini ve aldıkları duaların paradan daha değerli olduğunu ifade etti. - MUĞLA