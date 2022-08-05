Emekli olduktan sonra huzuru arılarda buldu

Kocaeli'de yaşayan Emel Taşdemir, emekli olduktan sonra eşiyle birlikte arı yetiştirmeye başladı. Aldığı eğitimle işin inceliklerini öğrenen Taşdemir, " Kocaeli'de ilk kez arı sütünü yetiştiriyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), meslek ve sanat kurslarının yanı sıra tarıma yönelik de eğitimler veriyor. Tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, meyve ağaçlarının bakımı ve budaması gibi tarıma yönelik önemli alanlarda eğitim veren KO-MEK, arı yetiştiriciliği branşı ile de hem istihdama hem de tarıma destek vermeye devam ediyor. KO-MEK'te arı yetiştiriciliği kursuna erkek kursiyerlerin yanı sıra kadın kursiyerler de yoğun ilgi gösteriyor.

Arı yetiştiriciliği branşında eğitim alan Emel Taşdemir, "Emekli devlet memuruyum, 7 yıldır eşimle birlikte arıcılık yapıyoruz. Her zaman kendimi eksik hissediyordum. KO-MEK sayesinde arı hastalıklarını ve üretim aşamasındaki izlenmesi gereken en doğru yolu öğrenmiş oldum. KO-MEK'te aldığım eğitimle saha da yaptığımız işler daha da anlamlı oluyor. Arıcılık zor. Kocaeli'de ilk kez arı sütünü yetiştiriyoruz" dedi. - KOCAELİ