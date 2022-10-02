Emekli olan personele vefa yemeği

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediyeden emekli olan yaklaşık 70 personele veda yemeği düzenledi. Darıca'ya hizmet bayrağını teslim aldıklarını belirten Muzaffer Bıyık, emekli personele plaket vererek hizmetleri için teşekkür etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediyeye uzun yıllar hizmet verip emekli olan yaklaşık 70 personel için veda yemeği düzenledi. Darıca Balıkçısı Konferans Salonu'nda düzenlenen vefa yemeğine Başkan Muzaffer Bıyık'la birlikte başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve emekli personeller katıldı.

Darıca'ya hizmet etmenin bir bayrak yarışı olduğunu belirten Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Şunu bilmenizi istiyorum ki Darıca güzelse sizler sayesinde güzel. Her köşesinde bir emeğiniz var. Emekleriniz için sizlere çok teşekkür ederim. Dün sizler ilçemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için çalıştınız. Bugün de sizlerden aldığımız bayrakla ilçemize hizmete biz devam ediyoruz. Emeklilik hayatınızda sizlere ve ailenize mutlu bir hayat diliyorum" diye konuştu.

Muzaffer Bıyık, program sonunda emekliye ayrılan tüm personele teşekkür plaketi takdim etti. - KOCAELİ