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Emekli Öğretmenden Erzurum Teknik Üniversitesi'ne 2000 Kitap Bağışı

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Erzurum Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, emekli edebiyat öğretmeni Hanifi Hancı'nın 2000 adet kitap bağışı ile zenginleşti. Rektör Çakmak, bağışın öğrenciler için önemli bir katkı olduğunu vurguladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na Hanifi Hancı tarafından 2000 adet kitap bağışı yapıldı.

Emekli Edebiyat Öğretmeni Hanifi Hancı, birbirinden kıymetli 2000 adet eserin yer aldığı şahsi kütüphanesini bölgenin en gözde kütüphanelerinden biri olarak gösterilen ETÜ Merkez Kütüphanesi'ne bağışlayarak öğrencilerin ve okurların kullanımına sundu.

Emekli Öğretmen Hancı'yı konuk ederek kendisine plaket takdim eden Rektör Çakmak, Kıymetli hocamız yılların emeğiyle kurduğu kütüphanesini üniversitemize bağışladı. Kütüphanemiz için çok önemli bir kazanım oldu. Nadide birçok eserin öğrencilerimizin elinin altında bulunacak olması son derece kıymetli. Hocamızın kitapları artık bizim emanetimiz olacak. Bu vesileyle kendisine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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