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Emekli Öğretmen Nurcan Çapraz'a Öğrencilerinden Duygusal Veda

Emekli Öğretmen Nurcan Çapraz'a Öğrencilerinden Duygusal Veda
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Karabük'te 24 yıl boyunca aynı okulda görev yapan ilkokul öğretmeni Nurcan Çapraz, yaş haddinden emekli olarak öğrencilerinin alkışlarıyla meslek hayatını sonlandırdı.

Karabük'te 24 yıldır aynı okulda görev yapan ve yaş haddinden emekli olan ilkokul öğretmeni Nurcan Çapraz (65) öğrencilerinin alkışlarıyla meslek hayatını noktaladı.

5000 Evler Ömer Lütfi Özaytaç İlkokulunda görev yapan 65 yaşındaki Nurcan Çapraz, yaş haddinden dolayı emekliliğe ayrıldı.

Aynı okulda 24 yılı aşkın görev yapan Çapraz'a son ders zili sonrası sürpriz veda töreni hazırlanırken, öğrencileri de öğretmeni yalnız bırakmadı.

Çapraz, koridor ve merdivenlerde çift sıra bekleyen öğrencilerinin arasından alkışlar eşliğinde meslek hayatını noktalamanın hüznünü yaşarken programı düzenleyenlere teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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