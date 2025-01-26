Üye Girişi
Haberler
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti

İbrahim Kalın'dan Şam'a sürpriz ziyaret
AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır

AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı
Enver Aysever'den Muharrem İnce iddiası: CHP'ye katılacak

Muharrem İnce'ye ilişkin bomba iddia!
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti

Emekli Öğretmen Mevlüde Barış'tan Mehmetçiklere Anlamlı Hediye

Emekli Öğretmen Mevlüde Barış'tan Mehmetçiklere Anlamlı Hediye
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli öğretmen Mevlüde Barış, Mehmetçiklerimize çorap, atkı ve eldiven göndererek vatanseverliğini gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı bu anlamlı hediyenin teslim alındığını duyurdu.

Emekli öğretmen Mevlüde Barış, Mehmetçiklere çorap, atkı ve eldiven gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı, Mevlüde öğretmenin hediyelerinin teslim alındığı anları sosyal medyada paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hayırsever emekli öğretmen Mevlüde Barış, Mehmetçiklerimiz için çorap, atkı, eldiven hediye etmek istediğini belirterek bizlere ulaştı. Evinde ziyaret ettiğimiz Mevlüde Barış öğretmenimize teşekkür ederek, Mehmetçiklerimiz adına hediyelerini teslim aldık. Hayırsever öğretmenimizi saygıyla ve hürmetle selamlıyor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi faciadan kurtardı
img

Bir yeni doğan skandalı daha
img

Görev başarıyla tamamlandı! Türk donanması Hint Okyanusu'nda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe 10 dakikada 3 tane attı: Oğuz'un golü ağızları açık bıraktı

Oğuz'un golü ağızları açık bıraktı
Canlı anlatım! Kadıköy'de fark 1'e indi

Fark 1'e indi! Son dakikalar nefes kesiyor
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu
Bakan Fidan'dan Irak ve Suriye'ye çağrı: İmkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz

Bakan Fidan'dan 2 ülkeye çağrı: Güçlerimizi birleştirip yok edelim
Solskjaer, yeni transferi kadro dışı bıraktı

Yeni transferi kadro dışı bıraktı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.