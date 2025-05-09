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Emekli Müdüre Duygu Yüklü Veda

Emekli Müdüre Duygu Yüklü Veda
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Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Emin Gökdere için düzenlenen veda programında öğretmenler ve öğrenciler duygusal anlar yaşadı. Gökdere, eğitimin bir yürek işi olduğunu vurguladı.

Emekli olan müdüre duygu yüklü veda

ANKARA - Emekli olan Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Emin Gökdere için duygu dolu bir veda programı düzenledi.

Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Emin Gökdere, emekliye ayrıldı. Gökdere için okulda bir veda programı tertip edildi. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. Müzik dinletisinin ardından hatıralar anlatıldı. Program plaket takdimiyle son buldu.

Mehmet Emin Gökdere, veda konuşmasında, "Eğitim sadece bilgi değil, yürek işidir. Her öğrencimle ayrı bir gönül bağım var" dedi.

Öğretmenler, öğrenciler ve okul çalışanları müdürlerini alkışlarla ve gözyaşlarıyla uğurladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLÇİN KAZANCI - Yerel
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