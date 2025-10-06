Haberler

Emekli Madenciler Yıllar Sonra Maden Ocağında

Güncelleme:
Bartın'da huzurevinde kalan emekli madenciler, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Aldatmaz ile birlikte yıllar sonra Amasra TTK müessesini ziyaret ederek hatıralarını paylaştılar.

Bartın'da huzurevinde kalan emekli madenciler, yıllar sonra Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Aldatmaz ile birlikte maden ocağına indi.

Bartın 75. Yıl Huzurevi'nde kalan eski madencilerin talebi üzerine madene girebilmek için gerekli izni alan AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, emekli madencilerle birlikte Amasra TTK müessesini ziyaret etti. Milletvekili Aldatmaz ile birlikte maden ocağına inen eski madenciler, yıllarını geçirdikleri yerleri yeniden gördü. Emekli madenciler, yanındakiler ve Milletvekili Aldatmaz ile hatıralarını da paylaştı.

Milletvekili Aldatmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TTK müessesini ziyaret ederek yer altına indik. Yıllar öncesine uzanan hatıralarına ortaklık ettik. Bir zamanlar emekle, alın teriyle şekillendirdikleri maden yollarında bu kez hatıraları ile yürüdüler. Her adımda yaşanmışlık, her durakta derin bir vefa vardı. Onların hayatına dokunan her iz, bizlere kıymetli bir miras bırakıyor. Emeklerine, dualarına ve yüreklerindeki o sarsılmaz güce minnetle" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
