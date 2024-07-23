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Emekli maaşları tekrar gözden geçirilmeli

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DİSK'e bağlı Emekli-Sen Sinop Şube Başkanı Durmuş Kandemir, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasına tepki gösterdi.

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - DİSK'e bağlı Emekli- Sen Sinop Şube Başkanı Durmuş Kandemir, "Bu ülkede emeklilerin biraz nefes alması için mutlaka ve mutlaka bu maaşlar tekrar gözden geçirilmeli ve yaşanılabilir bir duruma getirilmeli. 2 bin 500 lira ile çok içtenlikle söylüyorum ki, bir kere markete gidebiliriz. Bu ülkeyi yönetenler emeklileri yok saymaya çalışıyorlar, aslında emeklileri yok saymak bir noktada bu ülkede çok büyük bir sorun" dedi.

DİSK'e bağlı Emekli-Sen Sinop Şube Başkanı Durmuş Kandemir, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasına tepki gösterdi.

"Eğer emekli ev kirası veriyorsa kesinlikle yaşamıyor demektir"

Kandemir, şöyle konuştu:

"Bu ülkede asla değer bir ücret değil. Verilen zamların da hiç parasal değeri yok. Bu ülkede emeklilerin biraz nefes alması için ben bir emekli olarak ve Sinop'ta emeklileri temsilen mutlaka ve mutlaka bu maaşlar tekrar gözden geçirilmeli ve yaşanılabilir bir duruma getirilmeli. 2 bin 500 lira ile çok içtenlikle söylüyorum ki, bir kere markete gidebiliriz. Bu ülkeyi yönetenler emeklileri yok saymaya çalışıyorlar, aslında emeklileri yok saymak bir noktada bu ülkede çok büyük bir sorun. Emeklileri yok sayıyorlarsa bence kendilerini yok sayıyor demektir. Ben öyle düşünüyorum. Bugün, eğer emekli ev kirası veriyorsa adam gibi konuşacaksak kesinlikle yaşamıyor demektir. Sinop'ta bir evin 10 bin liradan aşağı olmadığını, yukarısını söylemiyorum bile, 12 bin 500 lira maaş alan kişi 10 bin lira kira verdiği zaman yaşıyor mudur? Bunun nerede elektrik, doğal gaz, telefon, su parası? Emekli bu halde yaşayamaz, yaşamıyor demektir. Ben rakamsal olarak hiç bu zamana kadar bir şey söylemedim ama insanca yaşamak için gerekiyorsa o yapılmalıdır. Ben öyle düşünüyorum. Kiralar olsun, market alışverişleri olsun yani insanların ihtiyaçlarının giderilebileceği şekilde olduktan sonra rakam konuşmaya gerek yok. Yaşanabilecek kadar bir maaş olması lazım."

Kaynak: ANKA / Yerel

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