Üye Girişi
Haberler

Emekli Kadın Örgüleriyle Genç Girişimcilere Örnek Oluyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de emekli olan Fatma Toker, kışın ördüğü örgüleri yaz mevsiminde kadın emek pazarında satışa sunarak genç girişimcilere örnek oluyor. Ev ekonomisine katkı sağlayan Toker, kadınların emekli olduktan sonra da aktif olmaları gerektiğini vurguluyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de emekli olduktan sonra kışın ördüğü örgüleri yaz mevsiminde kadın emek pazarında satışa sunan Fatma Toker, genç girişimcilere de örnek oluyor.

Emekli olduktan sonra evde oturmak yerine yaptığı el işi ürünleri satan Fatma Toker (60), hem hobisini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Satışlarından ayda 3-5 bin lira arasında gelir elde eden Toker, kadınların emekli olduktan sonra da eve kapanmamaları gerektiğini belirtti. Ev işleri yanı sıra kadınların sosyal yaşamda da aktif rol üstlenmeleri gerektiğini söyleyen Toker, "Emekliyim, örgü ve el işleriyle vakit geçiriyorum. Çocuklar için takı, toka, anahtarlık gibi ürünler örerken büyükler için de kıyafet, masa örtüsü, yelek örüyorum" dedi.

Maddi katkısının yanında manevi alanda da bir işle meşgul olmanın kendisine katkı sunduğunu söyleyen Toker, "Yalnız kalmıyorum. Arkadaşlarımla eve kapanmıyorum. Sosyal yaşamım güçleniyor. Kadınlar evlerinde oturmayı tercih etmesinler. Ben kış mevsiminde örüp, yaz mevsiminde satıyorum" diye konuştu.

Yaşam enerjisiyle genç girişimcilere de örnek olan Toker'in tecrübe ve enerjisinden arkadaşları da faydalanıyor. Kadın emek pazarında takı, toka satan Mevlüde Takmaz, "Fatma abla ve yaşı büyük insanlar bizlere örnek. Takı tasarımları yapmak benim hayalimdi ve hayalimi gerçekleştiriyorum. Fatma ablamız ve o yaşlardaki insanların tecrübeleri kadar yaşam enerjilerinden de istifade ediyoruz" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadın Yerel Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Braga Rapid Wien CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Braga Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? St.Gallen Trabzonspor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? St.Gallen Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? St. Patricks Başakşehir CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? St. Patricks Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano Beşiktaş CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Lugano Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İzmir'de balıklar neden ölüyor? İzmir Körfezi kıyıya vuran ölü balıkların sebebi ne? Al Nassr Al Raed CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Al Nassr Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rapor parası ne zaman yatar? İş göremezlik ödemesi ne zaman, nereden yatar? Djurgarden Maribor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Djurgarden Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 22 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? FIFA 25 ne zaman çıkacak? FIFA 25 kaç TL? FIFA 2025 oyun çıkış tarihi ve fiyatı! Ah Leyla Vah Kerem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ah Leyla Vah Kerem filmi ne zaman, nerede çekildi? 2024 YKS EK YERLEŞTİRME TARİHİ | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? Üniversite ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır? Cafer'in Çilesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cafer'in Çilesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Yüce Thor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yüce Thor filmi ne zaman, nerede çekildi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (UEFA Avrupa Karşılaşmaları) TABİİ Avrupa maçları şifreli mi?
title