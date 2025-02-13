Ankara'da toplu ulaşıma zam! Tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu

Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak

ABD istihbaratından Orta Doğu'yu alev alev yakacak rapor
DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler

"Bir gün bunu söyleyeceğimi hayal bile edemezdim"
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi

Emekli İmam, Çeyiz Sektöründe Dürüst Ticaret Anlayışıyla Başarıya Ulaştı

Emekli İmam, Çeyiz Sektöründe Dürüst Ticaret Anlayışıyla Başarıya Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta 25 yıl imamlık yaptıktan sonra ticarete atılan emekli imam Davut Ata, çeyiz sektöründe yıllardır hizmet veriyor. Dürüst ticaret anlayışıyla hem kendi ailesine hem de çevresine destek olmaya devam ediyor.

Sivas'ta 25 yıl imamlık yaptıktan sonra ticarete atılan emekli imam, yıllardır çeyiz sektöründe hizmet veriyor. Son 30 yıldır esnaflık yapan emekli imam, ticaretin de tıpkı imamlık gibi insanlara doğruyu göstermek olduğunu söylüyor.

1982 yılında Sivas'a imam olarak atanan ve uzun yıllar bu görevi sürdüren emekli imam Davut Ata, çeyiz ticaretine başlama sürecini anlattı. Memleketi Denizli'den getirdiği çeyiz ürünlerini köylerdeki kadınlara ulaştırarak ticarete ilk adımını attığını belirten emekli imam, imamlıkta olduğu gibi ticarette de dürüstlüğü ilke edindiğini belirtti. Ticarete atılma sürecinde imamlığın kendisine kattığı değerleri kaybetmediğini belirten Ata, "25 yıl boyunca insanlara doğru yolu göstermeye çalıştım. Ticarette de aynı anlayışı benimsedim. Aldatıcı olmamaya, müşteriye kaliteli ürün sunmaya her zaman özen gösterdim Ticaret, Peygamberimizin de mesleğiydi. Dürüstçe çalıştığın müddetçe ticarette ilerleme kaydedildiğini gördüm" dedi.

"Ticaret bizim için bir destek oldu"

Memur maaşıyla yedi çocuğunu okutmanın zor olabileceğini söyleyen Davut Ata," Sivas'ta evlendim, eşim de Sivaslıdır. Yedi çocuğumuz var. Altı kızımı evlendirdim, bir oğlum ise üniversite okuyor. Eşim Kur'an kursu hocasıydı ve çok sayıda hafız yetiştirdi. Memur maaşıyla yedi çocuğu okutmak, büyütmek ve onlara iyi imkanlar sağlamak zor olabilirdi. Bu nedenle ticaret bizim için bir destek oldu ve çocuklarımızı daha rahat okutabilmemizi sağladı" şeklinde konuştu.

"Çeyizcilik emek isteyen, mücadele gerektiren bir iş"

Yıllar sonra bile müşterilerinin imam olduğunu öğrenince şaşırdığını belirten Ata, "Ticarete başladığımda görevli olduğumu kimseye söylememeye gayret gösterdim. Çünkü bunun insanlarda yanlış anlaşılmaya sebep olabileceğini düşündüm. Hala yıllardır hesabı açık olan müşterilerim, 15 yıl sonra imam olduğumu öğreniyor. Yanıma gelen bir ahbabım 'Hocam' diye hitap edince müşteriler soruyor: 'Hocam, sen ne hocasısın?' Ben de eskiden camide görev yaptığımı söyleyince çok şaşırıyorlar. Çoğu müşterim belki de benim emekli imam olduğumu bilmiyor. Öğrendiklerinde ise takdir ediyorlar. Çünkü çeyizcilik emek isteyen, mücadele gerektiren bir iş. Çeyiz işi deyince biz burada biraz daha nevresim üzerine yoğunlaşıyoruz. Müşterilerimizin getirdiği ölçülere göre nevresim dikimi yapıyoruz. Nüfus arttıkça çeyiz mağazaları da çoğalıyor. Ama biz işimizi güzel yaptığımız sürece Allah bereketini veriyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

TBMM'de tansiyon zirve yaptı: Eşekle tartışırsan haksız çıkarsın
img

Kayıp balıkları bulup getirene servet ödenecek
img

Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

'Yakışıklı Güvenlik'in yaptığı yanına kalmadı
Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
Razaman kolisi, iftar menüsü, pide! Ramazan öncesi zam üstüne zam

Ramazan öncesi zam üstüne zam
Ameliyat masasında hastayla 'pazarlık' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi

Ameliyat masasında bunu da gördük
Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.