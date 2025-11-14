Emekli Emniyet Müdürü Vehbi Yıldız, Son Yolculuğuna Uğurlandı

(MUĞLA) - Muğla Emniyet Teşkilatı, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Vehbi Yıldız'ı, Menteşe'deki tarihi Kurşunlu Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurladı.

Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Vehbi Yıldız için Muğla'nın Menteşe ilçesindeki tarihi Kurşunlu Camii'nde resmi tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşının Çevik Kuvvet tören mangası tarafından cami avlusuna getirildiği törende, meslektaşları ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

Törene Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, il protokolü, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın naaşı, memleketi Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde toprağa verilmek üzere dualarla uğurlandı.