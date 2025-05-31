Emekli Emniyet Müdürü Ali Tokgöz'ün Eşi Hayatını Kaybetti
İstanbul Teftiş Kurulu Başkanlığından emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ali Tokgöz, eşi Meral Tokgöz'ü kaybetti. Meral Tokgöz'ün cenazesi Erzincan'da dualarla toprağa verildi.
İstanbul Teftiş Kurulu Başkanlığından emekli olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ali Tokgöz eşi Meral Tokgöz'ü kaybetti.
Meral Tokgöz'ün cenazesi Erzincan'da Terzababa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba katılarak merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabırlar diledi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel