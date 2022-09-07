Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emekli eğitimci son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Yerel Haberler

Emekli eğitimci son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Devrekli emekli eğitimci Saldı son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Devrekli emekli eğitimci Saldı son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde ve köy okullarının çeşitli kademelerinde görev yapan ve emekli eğitimci Mustafa Saldı(74) son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Yaklaşık bir yıldan bu yana rahatsız olan ve dün hayatını kaybeden Mustafa Saldı için düzenlenen cenaze namazında eğitim camiası ve sevenleri hazır bulundular. Merkez İbrahim Ağa Caminde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Yağmurca köyünde toprağa verilen Saldı, 31 yıllık eğitimci evli ve 3 çocuk babasıydı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title