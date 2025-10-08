Emekli Astsubaylardan İhtiyaç Sahibi Vatandaşa Tekerlekli Sandalye Desteği

Samsun'da emekli astsubaylar, ihtiyaç sahibi vatandaşın yaşam kalitesini artırmak için tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun Şube Başkanı Tanju Arat'ın tespit ettiği ihtiyaç doğrultusunda, Asarcık ilçesi Akyazı Mahallesi Eyüpoğlu mevkiinde yaşayan Dursun Gonca'ya tekerlekli sandalye desteği sağlandı. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yürüme zorluğu yaşayan Dursun Gonca'nın durumu, Başkan Tanju Arat tarafından belirlenerek gerekli sponsor desteğiyle temin edilen tekerlekli sandalye, bizzat evine götürülerek teslim edildi. Bu destekle Gonca'nın günlük yaşamında hareket kabiliyetinin artması sağlandı.

Kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek olarak halkın her zaman yanında olduklarını vurgulayan Arat, Samsun Valiliği ile yapılan görüşmeler sonucu kent genelinde pilot olarak belirlenen dört mahallede benzer sosyal destek çalışmalarının yürütüleceğini ifade etti. - SAMSUN