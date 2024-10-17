Üye Girişi
Haberler

Emekli Astsubaylar Tazminat Sorununa Dikkat Çekti

Emekli Astsubaylar Tazminat Sorununa Dikkat Çekti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 17 Ekim Astsubaylar Günü'nde bir araya gelen emekli astsubaylar, tazminat sorunlarına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi. TEMAD Samsun İl Başkanı Tanju Arat, devletin emekli astsubaylara verilen sözleri yerine getirmesini istedi.

Samsun'da, '17 Ekim Astsubaylar Günü'nde bir araya gelen emekli astsubaylar, tazminat sorununa dikkat çekmek için yürüyüş yaptı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun İl Başkanlığı tarafından "17 Ekim Astsubaylar Günü" nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Samsun'un yanı sıra Sinop, Amasya ve Tokat'tan emekli astsubaylar katıldı. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan TEMAD Samsun İl Başkanı Tanju Arat, "Biz, gözünü budaktan esirgemeyen 7/24 vatanımızın savunmasında karada, havada, Mavi Vatan'da Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde cansiperane görev yapmış emekli astsubaylarız. Biz astsubaylara verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. 23 Mayıs 2024'te beklenen 60 maddelik 2/2168 esas numaralı kanun teklifi, yüce Meclis'e geldi. Ne hikmetse astsubaylar için söz verilen tazminat konulu madde, kanun teklifi içerisinden çıkartılmış. Sonuç; astsubay tazminat sorunu hala çözülemedi. Yüce Meclis'e 'Astsubay Hakları Konulu Kanun Önerisi' geldiğinde ret oyu veren vekillerimiz, kanun önerisini beğenmeyip ret oyu veriyorsanız buyurunuz daha iyisini siz getirin" dedi.

Emekli astsubaylar törenin sonunca toplu olarak objektiflere poz verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Politika samsun Yerel Yaşam

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Rojin'in babasından olay sözler: Sırtında morluklar vardı, ben bizzat gördüm

"İnternetteki aramalarını boş verin" diyen babadan olay Rojin iddiası
Milli Beraberlik Partisi'nin genel merkezine uyuşturucu operasyonu

Siyasi parti genel merkezine uyuşturucu operasyonu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatmanur Elibol kimdir? Burdur'da kaybolan Fatmanur Elibol kaç yaşında, nereli? Galatasaray Roma maçı CANLI izle! (KADIN FUTBOL) Galatasaray Roma kadın futbol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fatmanur Elibol bulundu mu? Fatmanur Elibol öldü mü, yaşıyor mu, kaç gündür kayıp? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 17 Ekim Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 17 Ekim Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 17 Ekim Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Perşembe hangi diziler var? 17 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler Malatya'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! Milli Beraberlik Partisi uyuşturucu olayı nedir, lideri Peyami Safa kimdir? Mustafa Kemal Zengin kimdir? Savcıyı tehdit eden (Yenidoğan Çetesi) Mustafa Kemal Zengin nereli, ne iş yapıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.