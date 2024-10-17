Emekli Astsubaylar Tazminat Sorununa Dikkat Çekti

Samsun'da, '17 Ekim Astsubaylar Günü'nde bir araya gelen emekli astsubaylar, tazminat sorununa dikkat çekmek için yürüyüş yaptı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun İl Başkanlığı tarafından "17 Ekim Astsubaylar Günü" nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Samsun'un yanı sıra Sinop, Amasya ve Tokat'tan emekli astsubaylar katıldı. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan TEMAD Samsun İl Başkanı Tanju Arat, "Biz, gözünü budaktan esirgemeyen 7/24 vatanımızın savunmasında karada, havada, Mavi Vatan'da Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde cansiperane görev yapmış emekli astsubaylarız. Biz astsubaylara verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. 23 Mayıs 2024'te beklenen 60 maddelik 2/2168 esas numaralı kanun teklifi, yüce Meclis'e geldi. Ne hikmetse astsubaylar için söz verilen tazminat konulu madde, kanun teklifi içerisinden çıkartılmış. Sonuç; astsubay tazminat sorunu hala çözülemedi. Yüce Meclis'e 'Astsubay Hakları Konulu Kanun Önerisi' geldiğinde ret oyu veren vekillerimiz, kanun önerisini beğenmeyip ret oyu veriyorsanız buyurunuz daha iyisini siz getirin" dedi.

Emekli astsubaylar törenin sonunca toplu olarak objektiflere poz verdi. - SAMSUN