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Emekli Astsubaylar Hakları İçin Ankara'ya Yürüyüş Başlattı

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Niğde'den Ankara'ya yürüyüş başlatan emekli astsubaylar, görev zorluğundan doğan haklarının verilmesini talep ediyor. Ekonomik ve sosyal sıkıntılarla karşı karşıya olduklarını belirten emekli astsubaylar, 400 kilometrelik yolu 20 günde tamamlamayı hedefliyor.

(NİĞDE)- Emekli astsubaylar, görev zorluğundan doğan haklarının verilmesi talebiyle Niğde'den Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Emekli astsubaylar, özellikle son yıllarda ekonomik ve sosyal anlamda bir kırılmanın eşiğinde olduklarını, tazminat haklarındaki eşitsizlikler ve kurum içerisinde yok sayıldıkları gerekçeleriyle Assubay İnisiyatif Hareketi öncülüğünde Ankara'ya yürüyor.

29 Eylül Pazar günü Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'deki anıt mezarının önünden Ankara'ya yürüyüş başlatan emekli astsubaylar, yaklaşık 400 kilometrelik yolu yaklaşık 20 günlük sürede tamamlamayı planlıyor.

Emekli Astsubaylar Hakları İçin Ankara'ya Yürüyüş Başlattı
Kaynak: ANKA / Yerel

Ekonomi Ankara Yerel Niğde

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