Emekli Ali Akın, Ahşap Sanatına Yönelik Atölyesinde Ürünler Üretiyor

Giresun'da yaşayan Ali Akın, çocukluk yıllarından bu yana merak duyduğu ahşap sanatını emekliliğinde açtığı atölyede mesleğe dönüştürdü.

Emekli olduktan sonra hayalindeki atölyeyi kuran 63 yaşındaki Ali Akın, atıl ağaç ve kerestelerden model araba, tren ve çeşitli dekoratif ürünler yapıyor. Küçük yaşlardan itibaren ahşap işçiliğine ilgisi olduğunu anlatan Akın, "Bu alanda herhangi bir eğitim almadım ama görerek öğrenen bir yeteneğim vardı. Çocukluğumdan bu yana hayal gücümle ahşap el sanatları üretiyordum. Emekli olduktan sonra ise bu işi daha profesyonelce yapmaya başladım. Atölyemde model arabalardan ahşap yakma çalışmalarına kadar birçok dekoratif ürün üretiyorum. Sevdiğim işi yapmak bana mutluluk veriyor. Örneğin yaptığım BMC kamyonu, gençliğimin hatıralarını taşıyor. Onu yaparken hem Selvi Boylum Al Yazmalım filminden hem de Karadenizli sanatçı merhum İbrahim Gürpınar'ın 'Köron BMC'si' türküsünden esinlendim" dedi.

Fuarlara katılıp hem sergiliyor hem de kendini geliştiriyor

Sanatına olan merakının ömür boyu süreceğini belirten Akın, zaman zaman fuarlara da katılarak çalışmalarını sergilediğini ve yeni fikirler edindiğini söyledi. Akın, "Önceden sadece hayal ürünlerimi üretirken, fuarlara katıldıkça yeni fikirler kazandım. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da düzenlenecek Craftİstanbul 6. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı'na katılmaya hazırlanıyorum. Bu benim ikinci fuar deneyimim olacak. Hem sanatımı göstereceğim hem de farklı el sanatlarını görerek kendimi geliştirme imkanı bulacağım" diye konuştu. - GİRESUN