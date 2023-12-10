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Emekli Adamın Hayırseverlik Hikayesi

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Bursa'da yaşayan Nazım Gökçe emekli olduktan sonra hayatının hayır işlerine adadı. 2011 yılından bu güne yaklaşık 7 ton kapak toplayan Gökçe elde ettiği geliri engelli dernekleri ve üniversitede okuyan öğrencilere bağışlıyor.

Bursa'da yaşayan Nazım Gökçe emekli olduktan sonra hayatının hayır işlerine adadı. 2011 yılından bu güne yaklaşık 7 ton kapak toplayan Gökçe elde ettiği geliri engelli dernekleri ve üniversitede okuyan öğrencilere bağışlıyor.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Nazım Gökçe emekli olduktan sonra hayatını yardım işlerine adadı. 2011 yılından bu yana sokak sokak gezerek kapak toplayan yardımsever adam topladığı kapakları biriktirerek geri dönüşüm merkezlerine satıyor. Elde ettiği gelirle engelli dernekleri ve üniversitede okuyan öğrencilere bağışlıyor.

Yaklaşık 1 ton ağırlığında kapak toplayan 60 yaşındaki Gökçe, biriktirdiği kapakları evinin önünde sergiledi. Sokak dolusu kapakları satarak tekerlekli sandalye aldığını belirten Gökçe, ilgili derneklere bağışlayarak bir engelliyi sevindirmek istediğini söyledi.

Hayatını hayır işlerine adayan Gökçe, "2010 yılında emekli oldum. 2011 yılından bu yana kapak topluyorum. Engellilere yardım ederek başladım. Bir yandan kapak topladım. Tonlarca atığı geri dönüşüme kazandırdım. Topladığım kapaklarla tekerlekli sandalye aldım. Burada 1 milyondan fazla kapak var, ağırlık olarak 1 ton civarında. Bu kapakları 2 senede topladım. Daha önceki yıllarda 1 milyon kapağı 3 yılda toplamıştım. Bu güne kadar toplam 6 ila 7 milyon arası kapak topladım. Hep tek başıma mücadele ettim. Bazen 20 kilometre gidip geldiğim günler oldu. Kapakları geri dönüşümcülere satıyorum. Elde ettiğim parayla tekerlekli sandalye alıyorum. Birazını da kendi cebimden veriyorum. Bu güne kadar 4 tekerlekli sandalye aldım. Engellilere yardım amaçlı aldığım için bana indirim de yapıyorlar. Elimden geldiğimce herkese yardım ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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