EMEKDER başkanlar kurulu toplandı - Haberler

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Batı Karadeniz Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleşti.

Bakacakkadi 100 yıl tesislerinde gerçekleşen toplantıya Zonguldak, Ereğli, Alaplı, Bartın şube başkanları katıldı. İki gündem maddesi ile başlayan başkanlar kurulu toplantısında açılış konuşması yapan Zonguldak Şube Sekreteri Adnan Küçükvar, "Hepiniz toplantıya hoşgeldiniz geçen günlerde Ankara'da toplantı gerçekleşti. Şahsım olarak ben katıldım. Genel merkez anlamında hem ülke sorunlarının hemde iç meselelerin tartışıldıgi bir toplantı oldu. İnanıyorumki bu toplantı tüm Türkiye'de ki tüm şubelerimizde bir örnek olacak. Bugünkü toplantımızın iki gündemi var. Birincisi Türkiye'de de seçim surecine girilmiş bulunuyor. Emeklinin bir çok sorunu var. Bu sorunların tartışılacağı bir toplantı olacak" dedi.

Programda konuşan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu, "Ömrünü ülke kalkınması için harcamış, Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunmuş birisiyim. Batı Karadeniz Bölgesi emeklileri adına burada toplanan şube arkadaşlarım. Emekliden keskilen katkı paylarının kesilmemesi her iki dini bayramlarda verilen ikramiyelerinin arttırılması ve asgari seviyelere çekilmesini istedik. Yasal yollardan hakkımızı aramaya devam edecegiz. Emeklilerilerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili dosyayı hem muhalefe hem de iktidar yetkililerine kadar ulaştıracağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından başkanlar arasında görüş alışverişinde bulunuldu. Emeklilerin sorunlarının görüşüldüğü toplantının sonunda sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede İntibak Yasası'nın çıkartılması, emekli maaşlarının ödenen pirim- gün sayısına göre ödenmesi, taban ücretinin asgari ücret seviyesi üzerine çıkartılması yer aldı. Dini bayramlarda verilen ikramiyelerin asgari ücret seviyesine çıkartılması yer aldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel