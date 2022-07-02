Emekçilere başkandan bir maaş ikramiye

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yaşanan sel felaketinin ardından yol çökmesi ve ana su hattının kaybolması sonucu yeni bir regülatörü rekor sürede kuran ekibi ödüllendirdi. Başkan Özlü, şehre su müjdesi ile birlikte özveri ile çalışan personele de birer maaş ikramiye sözü verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Beyköy'de bulunan ana isale hattında meydana gelen problemin çözümü noktasında büyük bir yükün altına giren emekçi personeli unutmadı. Başkan Özlü'nün "B planı" çerçevesinde yeni bir regülatörü rekor süre olan 72 saatte faaliyete geçiren ekip ödüllendirildi.

Bilindiği üzere, hafta başından itibaren Düzce'de etkili olan ve birçok bölgede taşkınları beraberinde getiren yoğun yağışlar şehrin ana içme suyu hattında çökme meydana getirmişti. Sorunun çözümü noktasında Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon, Fen İşleri ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü personellerinin 3 günlük çalışmalarının ardından şehre yeniden su verilmesini sağladı.

Olumsuz hava şartları ve bölgenin balçıkla kaplı olması ve boruların birleştirilme problemi çalışmaları personeli zorlasa da 72 saatin sonunda vanalar açıldı.

30 Haziran 2022 Perşembe akşam saatlerinde tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından vanayı açan Başkan Dr. Faruk Özlü, ardından canla başla çalışan personele müjdeli haber verdi.

Zor durumu birlikte kolaya çevirdik

Üstün gayretlerinden ötürü ekiplere teşekkürlerini ileten ve birer maaş ikramiye sözünü veren Başkan Özlü, "Üç gündür evlerinize gitmeden halkımızın susuz kalmaması için mücadele verdiniz. Olumsuz hava şartlarına rağmen büyük bir gayretle bugün vanamızı açtık ve suyun sisteme dahil edilmesini sizlerin çalışmalarıyla sağladık. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun var olun. Yapılan çalışmanın karşılığı olmasa da küçük bir armağan olarak görmenizi isteyerek birer maaş ikramiye ile sizleri ödüllendireceğimizi paylaşmak isterim" dedi.

Ekipler, Başkan Dr. Faruk Özlü'nün ikramiye açıklamasına alkışlarla karşılık verdi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel