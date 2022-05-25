Emek Çamlık Parkı bakıma alınıyor - Haberler

Emek Çamlık Parkı bakıma alınıyor
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nce Emek Çamlık Parkı'nda iyileştirme çalışmaları çerçevesinde park içindeki yürüyüş yolunda boya çalışmasına 26 Mayıs Perşembe (Yarın) günü başlatılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nce Emek Çamlık Parkı'nda iyileştirme çalışmaları çerçevesinde park içindeki yürüyüş yolunda boya çalışmasına 26 Mayıs Perşembe (Yarın) günü başlatılacak.
Çalışmanın sağlıklı ve etkin şekilde yürütülebilmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla Emek Çamlık Parkı 26 Mayıs - 03 Haziran tarihleri arasında kullanıma kapatılacak. - BURSA
İhlas Haber Ajansı / Yerel