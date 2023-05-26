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EMEĞİM kursiyerlerinden huzurevi ziyareti

EMEĞİM kursiyerlerinden huzurevi ziyareti

Yerel Haberler

Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM) kursiyerleri, ilçedeki huzurevini ziyaret etti.

Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM) kursiyerleri, ilçedeki huzurevini ziyaret etti. Huzurevi ziyaretinde pastacılık kursu öğrencileri yaptıkları pastayı paylaştı, kuaförlük kursu öğrencileri ise yaşlıların saçlarını keserek bakımını yaptı.

Esenyurt Belediyesi bünyesinde kurs alan öğrenciler, ilçedeki huzurevini ziyaret ederek yaşlıların yanında oldu. EMEĞİM pastacılık kursu öğrencileri, yaptıkları pastayı ulu çınarlarla paylaşarak onlarla vakit geçirdi. Kuaförlük kursu alan öğrenciler ise yaşlıların saçlarını keserek bakımlarını yaptı. Huzurevi sakinleri, oluşan aile ortamından ve kendilerine gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esenyurt Yerel Haberler

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