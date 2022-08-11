Emanet bisikletle çocuklara umut olmak için Türkiye turuna çıktı

Adana'da 6 yaşındaki oğlu Ali Utku'yu beyin tümörü nedeniyle kaybeden gazeteci Kemal Yücel, kök hücre ve organ başına dikkat çekmek için Adana'dan, Çanakkale'ye 41 kentten geçerek bisikletle gitmek için yola çıktı.

Adana'da 6 yaşındaki oğlu Ali Utku'yu beyin tümörü nedeniyle kaybeden gazeteci Kemal Yücel, kök hücre ve organ başına dikkat çekmek için Adana'dan, Çanakkale'ye 41 kentten geçerek bisikletle gitmek için yola çıktı. Bisikleti çalınan Yücel, emanet aldığı bisikletle çocuklara umut olmayı hedefliyor.

9 yıl önce oğlu Ali Utku'yu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, evladından sonra hayatını hasta çocukların tedavisine adadı. Lösemi hastalarının tedavisi, kök hücre ve organ başına dikkat çekmek için bisikleti ile 4'ncü kez Türkiye turuna çıkan Kemal Yücel, Adana'dan, Çanakkale'ye kadar 41 kentten geçerek yaklaşık 7 bin kilometre pedal çevirecek.

Geçen Temmuz ayında lösemili çocuklara umut dağıttığı 'Maviş' adını verdiği bisikleti çalınan Yücel, bu kez de emanet aldığı bisikletle çocuklara umut olmayı hedefliyor.

Yücel, yolculuğu boyunca vatandaşları bilgilendirip sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacak. Kök hücre ve kan bağışı için bulduğu donörleri Türk Kızılayına yönlendirecek olan Yücel, onkoloji hastanelerinde tedavi gören çocukları da ziyaret ederek onlara oyuncaklar dağıtacak. Bisikletine yüklediği kamp malzemeleri ve oyuncaklarla yola çıkan Yücel'in ilk durağı Osmaniye olacak.

Ağrı Dağı'na da tırmanacağını söyleyen Yücel, burada Türk Bayrağı açıp lösemi için dikkat çekecek.

Yol rotasıyla ilgili bilgi veren Kemal Yücel, "Kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla Türkiye turuna çıkıyorum. Şehir şehir gezerek insanlara kök hücre ve organ bağışının önemini anlatacağım. Hastanelerde ilik nakli bekleyen çocuklar ve yetişkinler var. Bu kişilerin hayata tutunabilmesi için kök hücre nakline ihtiyaç var. İnsanlar, Kızılay'a kan örneği vermesiyle ilk adımı atmış olacak. Bende daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Adana'dan başlayarak şehir şehir gezeceğim" diye konuştu.

Adana Barosu'na kayıtlı avukatlar da Yücel'e destek vererek bisikletleriyle kentten uğurladı. - ADANA