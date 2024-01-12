Elvankent Aile Yaşam Merkezi'nde Gazetecilik Söyleşisi

Elvankent Aile Yaşam Merkezi üyesi 6-9 yaş arasındaki 70 öğrenci, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında görev yapan personelle bir söyleşi gerçekleştirdi. Öğrenciler, gazetecilik mesleği hakkında merak ettiklerini öğrenirken, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Elvankent Aile Yaşam Merkezi'nde bir söyleşi gerçekleştirdi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında görev yapan gazetecilerle bir araya gelen 6-9 yaş arasındaki öğrenciler, gazetecilik mesleğini yakından tanıma imkanı buldu. 70 öğrenci, muhabirlik, kameramanlık ve foto muhabirlik meslekleriyle ilgili merak ettiklerini gazeteci büyüklerine sordu. Moderatörtlüğünü Elvankent Aile Yaşam Merkezi eğitmenlerinden Muzaffer Onuk'un gerçekleştirdiği söyleşide deneyimli gazeteciler ABB TV Sorumlusu Elif Akaydın Özkan, Haber Kameramanı Fatih Kalkan ve Foto Muhabiri Toygar Dündar soruları yanıtlayarak, miniklerle tecrübelerini paylaştı.

Minik gazeteci adayları, söyleşi sonunda yaptıkları mizansen haberle ilk mesleki deneyimlerini de yaşamış oldular. Program sonunda Elvankent AYM İdari Sorumlusu Yasemin Eraslan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının şeffaf belediyecilik ilkesi gereği şeffaf gazetecilik anlayışıyla hizmet ettiğini vurgulayarak, söyleşiye katılan gazetecilere çiçek takdim edip, konukların nezdinde tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. - ANKARA